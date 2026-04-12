Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A través de un comunicado, se refirió a las solicitudes del JNE sobre las garantías para que la jornada electoral extendida se realice sin inconvenientes. (Foto: El Comercio)
A través de un comunicado, se refirió a las solicitudes del JNE sobre las garantías para que la jornada electoral extendida se realice sin inconvenientes. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Las votaciones para las Elecciones Generales 2026 no culminaron este domingo 12 de abril como se tenía programado, pues 211 mesas se sufragio no se instalaron en varios distritos de Lima Metropolitana dejando a 63.300 electores sin votar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.