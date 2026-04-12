Las votaciones para las Elecciones Generales 2026 no culminaron este domingo 12 de abril como se tenía programado, pues 211 mesas se sufragio no se instalaron en varios distritos de Lima Metropolitana dejando a 63.300 electores sin votar.

Esto generó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará una sesión extraordinaria en horas de la tarde para analizar las medidas a tomar ante este panorama, determinando al final de la misma que se debe extender el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril, hasta las 6 de la tarde.

Además, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le garantice las mismas herramientas en cuanto a logística, a fin de que no exita mayor inconveniente para que se terminen las votaciones, pese a ser un día laborable.

A través de un comunicado, la PCM informó que “atenderá con carácter prioritario los requerimientos formulados por la autoridad electoral, a fin de asegurar que los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto puedan hacerlo dentro del horario que dicha autoridad determine”.

“En ese marco, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, adoptarán las medidas necesarias para garantizar y facilitar el ejercicio del sufragio en los siguientes en los locales de votación”, añadió.

En esa línea, precisó que estas medidas incluyen la flexibilización de las condiciones laborales correspondientes, así como el resguardo del orden y la seguridad durante toda la jornada electoral prevista para el 13 de abril.

Así fue la cobertura de Elecciones 2026

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