Piero Corvetto: Esperamos una alta participación en las primarias

En medio de la supervisión de algunos de los más de 370 locales de votación que se instalarán, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, hace una pausa y explica en esta entrevista con El Comercio lo que se vivirá hoy en el país durante las elecciones primarias.

— Probablemente hay un grueso del porcentaje de la población que no está afiliada a un partido político y, por ende, le es muy lejana todavía las elecciones del 12 de abril próximo. En ese sentido, ¿por qué es importante esta primera fecha de las elecciones primarias?

Es muy importante porque dos partidos salen a elegir a sus precandidatos. Y esos precandidatos, de conseguir el respaldo popular, tendrán la posibilidad de ser autoridades, si así lo considera la ciudadanía. Y es este el primer hito, el hito en donde los afiliados, con absoluta libertad, están saliendo a votar, a elegir. Creo que esto contribuye muchísimo a fortalecer a los partidos, a la democracia en nuestro país y va a permitir que la ciudadanía desde ya sepa quiénes podrían ser sus candidatos. Todavía, por supuesto, falta que los partidos definan quiénes van a complementar hasta un 20% de invitados en las listas y falta un proceso de calificación que está en manos del órgano jurisdiccional. Pero es importante que la ciudadanía comience a conocer no solamente que la elección es el 12 [de abril], sino que ya comience a ver que existen precandidatos electos en dos partidos este domingo, y 37 partidos el próximo domingo (7 de diciembre), y que comience a analizar quiénes son los candidatos y quiénes son los partidos y cuáles son sus propuestas para que puedan elegir a los mejores y que el país pueda tener de los mejores representantes en el próximo quinquenio.

— ¿Cuál es la proyección respecto al número de militantes que se van a movilizar tanto para la modalidad de afiliados como de delegados este domingo?

Nosotros organizamos las elecciones primarias en la modalidad de afiliados, no de elección de afiliados a delegados. En esa última modalidad, solamente brindamos asistencia técnica. En afiliados, tenemos 82.819 convocados. No hacemos una proyección de cuántos puede movilizar el partido. Estamos convencidos que tanto el partido Renovación Popular como el Partido Aprista Peruano van a hacer sus mayores esfuerzos y su militancia se va a movilizar mañana (hoy) de manera masiva, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. Nosotros esperamos alta participación de los dos partidos y no hacemos ningún tipo de proyección; simple y llanamente esperamos una alta participación. Hemos trabajado para ello y estamos convencidos que los partidos han trabajado muchísimo para movilizar a sus afiliados.

—Pero, en la modalidad de afiliados, estamos hablando entonces de más de 82 mil personas –al menos– convocadas...

Las convocadas son 82.819 en total. Son 39.147 en el caso de Renovación Popular; y 43.672 en el caso del Partido Aprista Peruano.

—¿Y cuál es el número de militantes, tanto en el Partido Aprista como en el de Renovación Popular, que debe de movilizarse mínimamente para poder superar este umbral que establece la ley?

La ley habla de superar el 10% de participación.

— ¿Qué consecuencias establece la norma en caso no se llegue a superar este umbral?

Pueden presentar candidatos sí y solo sí superan el porcentaje del 10% que define la ley.

—Candidatos en el hito electoral del 23 de diciembre...

Así es. Tienen que, en esta primaria, movilizar cuando menos el 10% de sus afiliados para que luego, con los candidatos electos en primarias, más los que vayan a designar las instancias estatutarias de cada partido, puedan proceder a la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Electoral Especial.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, visitó distintos locales de votación de Lima Metropolitana para supervisar la llegada del material electoral y su adecuado acondicionamiento de cara a las Elecciones Primarias 2025 (modalidad afiliados), que se realizarán este domingo 30 de noviembre (Foto: ONPE)

— Son más de 370 locales y más de 500 mesas de sufragio que se va a habilitar este domingo a partir de las 8:00 a.m. ¿Estas están exclusivamente destinadas entonces a recibir militantes del Partido Aprista y de Renovación Popular? ¿O también van a recibir de alguna manera u otra, en base a esta asistencia técnica de la ONPE, a militantes para elegir a sus delegados?

Son de manera exclusiva para el Partido Aprista y el Partido Renovación Popular, que están yendo por la opción de elección directa. Son 578 mesas de sufragio: 269 para Renovación Popular y 309 para el Partido Aprista Peruano. En el caso de los partidos que mañana (hoy) elijan a delegados, ONPE ha brindado asistencia técnica a los órganos electorales de cada uno de los más de veinte partidos. El día de mañana (30 de noviembre), ONPE va a participar exclusivamente en la elección de afiliados del partido Renovación Popular y del Partido Aprista Peruano. El próximo domingo (7 de diciembre), cuando ya hayan sido electos los delegados de los partidos por sus afiliados, nosotros, en cumplimiento del mandato legal, organizamos las primarias indirectas para que los delegados puedan elegir a los precandidatos de cada uno de los 37 partidos restantes que se encuentran inscritos para competir en el 2026.

—¿Y cómo es que van a operar estas más de 500 mesas de votación?

Nosotros hemos trabajado de la mano de cada órgano electoral central de Renovación Popular y del Partido Aprista Peruano. Hemos definido el material electoral, llámese cédulas, actas y todo el material que mañana se va a utilizar en las mesas. Renovación Popular va a tener 269 mesas, y en esas mesas van a haber miembros de mesa de Renovación Popular que ha comunicado el órgano electoral, y van a votar exclusivamente los afiliados del partido que forman parte del padrón electoral de cada uno de estos distritos. Exactamente igual en el caso del Apra, nos hemos reunido con el órgano electoral central, el cual ha inscrito a sus miembros de mesa, hemos capacitado a sus miembros de mesa, hemos definido también el material, las cédulas, las actas que van a usar. Y solo van a votar en esas mesas con miembros de mesa del partido los afiliados del Partido Aprista. Entonces, son primarias que se realizan en simultáneo, pero que son dos primarias diferentes, cada uno con su material, cada uno con su miembro de mesa, cada uno con sus electores. Son dos primarias diferentes, en simultáneo.

—Entonces, no es que en una sola mesa de votación vayan a acudir militantes del Partido Aprista y de Renovación Popular, sino que cada mesa de votación va a ser exclusivamente para un determinado partido político. Quizás puedan confluir en un local de votación, pero no en una misma mesa...

Así es. Nosotros hemos definido 578 mesas de sufragio que van a estar instaladas en 373 locales de votación. En la mayoría de locales de votación hay coincidencia. Va a haber una mesa para Renovación Popular, va a haber otra mesa para el Partido Aprista; y cada uno va a elegir de manera autónoma, independiente, a sus candidatos. Pueden compartir el local, pero es una mesa alejada de otra mesa, un aula alejada de otra, en donde van a participar los miembros de mesa y van a votar sus afiliados para elegir a sus candidatos.

—Esta vez, ¿se está utilizando principalmente instituciones educativas? ¿De qué espacios estamos hablando en cuanto a locales?

Estamos hablando fundamentalmente de instituciones educativas del Estado, que se nos ha brindado en uso, y en determinados casos particulares también; y ahí hay que agradecerle a las direcciones regionales, al Minedu y a todas y cada una de las congregaciones religiosas e instituciones educativas privadas que nos han cedido este fin de semana el uso de sus instalaciones de manera gratuita para poder organizar este evento electoral, que es el primer gran hito de la elección. Es una primaria en donde los afiliados van a elegir de manera directa a sus precandidatos.

—Solo 25 organizaciones políticas solicitaron asistencia técnica para la elección de delegados. Ninguna de las tres alianzas electorales anunciadas, por ejemplo, lo hizo. ¿Qué lectura hace la ONPE respecto a este escenario? No es inválido no solicitar asistencia técnica, pero de alguna manera u otra da cierta solidez a la elección interna.

Las organizaciones políticas, alianzas y partidos, tienen sus órganos electorales centrales que son, por mandato estatutario de cada una, los responsables de organizar sus comicios internos. Nosotros lo que hacemos es cumplimos de manera estricta con la norma, organizamos las primarias, ya sea directas o indirectas, para que los afiliados en el caso directo, puedan elegir a sus precandidatos; y en el caso indirecto, los delegados puedan elegir a sus precandidatos. La decisión de tomar o no nuestra asistencia técnica es absoluta discrecionalidad de cada partido. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía e independencia que tiene cada una de las organizaciones políticas y nuestra labor es apoyarlos.

— ¿Pero de qué trata esta asistencia técnica que da la ONPE a los partidos y sobre la cual hay un porcentaje significativo de agrupaciones que no la han solicitado?

Nosotros damos un apoyo que consta de préstamo de ánforas y cabinas para que puedan organizarse. Y la asistencia técnica es una asistencia muy amplia. Va desde trabajar con ellos temas de reforma y aplicación de estatuto, de desarrollo de reglamentos electorales, de definición y diseño de material electoral, actas, cédulas, carteles y candidatos, señalética. Todo y cada uno de los trabajos que ONPE realiza para una elección convencional, nosotros le entregamos ese conocimiento, esa asesoría de manera muy profesional y siempre gratuita a los partidos para que puedan ellos llegar de la mejor manera. La idea es que puedan contar con toda la información que les permita poder llevar adelante con éxito sus procesos internos.

— En el caso de las elecciones por afiliados, ¿a qué hora se estima que se va a poder tener los resultados?

Nosotros vamos a tener la web abierta desde las 3 p.m. A esa hora cerrarán los colegios y terminarán de votar quienes se encuentren al interior del colegio y en colas. A partir de ese momento, comienza el momento del escrutinio. Las 578 mesas de sufragio van a contar con tecnología y con el apoyo de personal de ONPE. [...] Y conforme vayan transmitiéndose las actas desde cada uno de los locales vamos a ir sumando las 279 de Renovación Popular y las 309 del Apra, y vamos a ir presentando la información apenas nos vaya llegando. No va a haber demora en eso.

— A una semana del lanzamiento de la plataforma “Elige tu local de votación”, ¿cuál es el nivel de uso y de recepción por parte de la ciudadanía? ¿Se han registrado algunas fallas?

Vamos muy bien. En el corte que tengo hoy a primera hora estaba alrededor del millón trescientos cincuenta mil ciudadanos que habían usado la plataforma. Creo que es algo muy exitoso. Ya tenemos varios locales de votación llenos al 100% y aprovecho para invitar a la ciudadanía a que use la plataforma, porque le va a permitir ser votar cerca de casa, votar cómodo y que no se confíe al final. Los colegios se van llenando y perdemos capacidad y disposición de locales para la ciudadanía. Entonces, los instamos a que puedan hacer uso. Han habido algunos comentarios menores respecto del sistema que se han ido reduciendo para darle, sin sacrificar seguridad, mayores facilidades a la ciudadanía para el uso. Pero, en términos generales, estamos muy satisfechos. Creemos que es una herramienta muy útil que le permite al ciudadano votar cómodo y eso nos satisface porque nosotros somos servidores públicos y queremos brindar un mejor servicio público.

— El Comercio y la ONPE vienen difundiendo la campaña ABC Electoral con videos informativos en las redes sociales. ¿Cómo evalúan la respuesta del público?

Mi agradecimiento más sincero al diario El Comercio, que ha mostrado una disposición extraordinaria para poder, juntos, elaborar materiales que son de mucha utilidad para poder brindar información fundamental para un proceso electoral tan complejo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al diario. Estamos muy orgullosos de poder seguir trabajando este tema con El Comercio. Esperamos poder a lo largo de todo el proceso, no solamente generales, sino en las subnacionales que van a ser aún más complejas, seguir trabajando este material del ABC Electoral. Es muy didáctico, nos ayuda muchísimo para poder sensibilizar a la ciudadanía, informar e ir metiendo a la ciudadanía en modo electoral, sensibilizándola, con la importancia de este proceso electoral y la importancia de llegar al 12 de abril informados.