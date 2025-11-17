El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 recibirá las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales del 2026.
Fue al establecer las competencias de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en los comicios del próximo año, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las materias y procedimientos.
De acuerdo con la Resolución N° 0624-2025-JNE, los JEE establecidos para los comicios son competentes para resolver expedientes de publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad, encuestas electorales, apelaciones contra lo resuelto por las mesas de sufragio sobre impugnaciones de votos e identidad de los electores.
Asimismo, sobre pedidos de nulidad, actas electorales observadas, así como para determinar los casos en los que procederá el recuento de votos dentro del ámbito territorial de su respectiva circunscripción de justicia electoral.
Además, el JEE de Lima Centro 1 también tendrá como competencia tramitar la renuncia y retiro de candidatos. En tanto, el de Lima Oeste 2 se encargará de la recepción de solicitudes de inscripción de listas de senadores de distrito electoral único.
Respecto de las listas de senadores de distrito electoral múltiple son competentes los JEE de Chachapoyas, Huaraz, Abancay, Arequipa 1, Huamanga, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Lima Centro 2, Lima Oeste 1, Huaura, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura 1, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Coronel Portillo.
Además, serán los siguientes JEE los que reciban las listas de candidatos de diputados por distrito electoral múltiple: Chachapoyas, Huaraz, Abancay, Arequipa 1, Huamanga, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Lima Centro 2, Lima Oeste 3, Huaura, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura 1, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Coronel Portillo
Por su parte, el JEE de Lima Centro 2 tendrá como competencia recibir las solicitudes de inscripción de listas para representantes ante el Parlamento Andino.
Elecciones internas
Cabe recordar que en total, 39 organizaciones políticas participarán en las elecciones primarias. Sin embargo, solo dos partidos van por la modalidad de afiliados: el Partido Aprista y Renovación Popular.
En estos casos, los afiliados votarán directamente para elegir a sus candidatos el 30 de noviembre y la ONPE viene organizando el proceso. En las otras 37 organizaciones políticas, que optaron por la modalidad de delegados, tendrá dos etapas.
Primero, las organizaciones políticas elegirán sus delegados el 30 de noviembre de 2025 en comicios organizados por sus órganos electorales centrales y, en segunda instancia, los delegados electos elegirán (esta vez con organización de la ONPE) las candidaturas a las Elecciones Generales del 2026 el 7 de diciembre.
