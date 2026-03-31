Resumen

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La PNUD, la Unión Europea y el JNE lanzaron un spot para instar a la ciudadanía a realizar un voto informado. (Foto: Difusión)
La PNUD, la Unión Europea y el JNE lanzaron un spot para instar a la ciudadanía a realizar un voto informado. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

A dos semanas de las elecciones generales del 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Unión Europea y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desarrolló el spot “Penal decisivo”, a fin de evidenciar la importancia de nuestro voto y sus consecuencias a largo plazo en el desarrollo del país.

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