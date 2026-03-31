A dos semanas de las elecciones generales del 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Unión Europea y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desarrolló el spot “Penal decisivo”, a fin de evidenciar la importancia de nuestro voto y sus consecuencias a largo plazo en el desarrollo del país.

Las tres entidades señalaron que el resultado de una elección depende del nivel de información con el que la ciudadanía llega a las urnas y que aunque votar toma solo unos minutos, sus efectos “pueden marcar el rumbo del Perú por años”.

En ese sentido, remarcaron que la información se convierte en una herramienta clave para que la ciudadanía pueda ejercer su responsabilidad cívica de votar.

Por ello, se promueve el uso de la plataforma “Voto Informado”, donde la ciudadanía puede conocer la trayectoria de los candidatos y las candidatas, su formación y los planes de gobierno de cada organización política.

También enfatizaron que en este panorama, los siguientes comicios se presentan como una oportunidad para “elegir a representantes que restauren la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y fortalezcan la democracia”.

En ese sentido, la PNUD, la UE y el JNE subrayaron que el rol que el electorado cumplirá ante las urnas será “clave y definitivo” para el futuro del país.

El próximo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán a la próxima persona que ocupará la presidencia de la República, así como a 130 diputados, 60 senadores y 5 parlamentarios andinos, tras un periodo de alta inestabilidad política.

Este martes 31 de marzo se llevará a cabo la quinta y penúltima fecha del ciclo de debates organizado por el JNE. Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio son los moderadores de esta segunda etapa.

Divididos en ternas, 11 candidatos debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además, como sucedió durante la semana pasada, cada uno de ellos responderá una pregunta ciudadana.

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