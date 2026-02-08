Podemos, la campaña ‘coworking’: una crónica de Fernando Vivas sobre la estrategia electoral de José Luna Gálvez

Escuchar
No se puede entender la política nacional sin Pepe’ Luna Gálvez. La ha atacado y disfrutado desde varios ángulos. En los 80 fue un aprista en ascenso que llegó a pelear por la secretaría nacional del partido. Alan García y parte de la cúpula lo frenaron. Salió del viejo partido y probó con uno nuevo, Solidaridad Nacional, fundado por Luis Castañeda Lossio en 1998. Manejó la organización para él, montándole varias campañas limeñas y nacionales. La última fue el 2016, con ‘Nano’ Guerra García como candidato presidencial. Fue una derrota porque se retiraron antes de la elección para no perder la inscripción; y fue una despedida, porque rompió con Castañeda.

