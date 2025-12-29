Elecciones 2026: ¿Por qué se declaran inadmisibles 18 planchas presidenciales?

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inadmisibles las solicitudes de inscripción de 18 planchas presidenciales al detectar observaciones en la documentación presentada, y otorgó a cada una un plazo de dos días para corregir los errores y evitar quedar fuera de la contienda.

Entre las listas observadas figuran las del Partido Aprista Peruano, que postula a Enrique Valderrama; Avanza País, del congresista José Williams; Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón; Cooperación Popular, del excongresista Yonhy Lescano; y Fuerza y Libertad, de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli.

La inadmisibilidad de una fórmula presidencial es subsanable, mientras que una improcedencia constituye un rechazo de plano.

ESTA ES LA LISTA DE LAS 18 SOLICITUDES DECLARADAS INADMISIBLES

AGRUPACIÓN POLÍTICA CANDIDATO PRESIDENCIAL Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Avanza País José Williams Perú Libre Vladimir Cerrón Cooperación Popular Yohny Lescano Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Integridad Democrática Wolfgang Grozo Libertad Popular Rafael Belaunde País para Todos Carlos Álvarez Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Demócrata Verde Alex Gonzales Democrático Federal Armando Massé Perú Acción Francisco Diez-Canseco PRIN Walter Chirinos Partido de los Trabajadores y Emprendedores Napoleón Becerra Salvemos al Perú Antonio Ortiz SíCreo Carlos Espá Unidad Nacional Roberto Chiabra Venceremos Ronald Atencio

Hasta el cierre de este informe, 10 agrupaciones remitieron las subsanaciones al JEE Lima Centro 1. Estas son el Partido Aprista Peruano, Perú Libre, PRIN, Avanza País, Partido Democrático Verde, Unidad Nacional, Libertad Popular, Salvemos al Perú, Integridad Democrática y el Partido Cívico Obras.

Avanza País: las cartas de renuncia

El ente electoral declaró inadmisible la solicitud de inscripción de Avanza País el pasado 22 de diciembre al advertir la falta de las cartas de renuncia del ex candidato presidencial Phillip Butters y de la excandidata a la segunda vicepresidencia Karol Paredes, quienes fueron reemplazados en la fórmula por José Williams y Adriana Tudela, respectivamente.

Ante la observación, el personero legal del partido, Aldo Borrero, remitió los documentos exigidos. En su carta, Butters sostuvo que desde su incorporación a Avanza País “no se ha logrado implementar ni mucho menos consolidar aspectos mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político”, razones por las cuales decidió declinar su postulación presidencial.

Añadió que el partido debía evitar la incorporación de “personajes con reputación dudosa, acusaciones pendientes o una vida poco transparente”, y que durante su permanencia encontró situaciones incompatibles con sus valores y su forma de actuar.

Como ha informado El Comercio, la candidatura de Butters se fue diluyendo tras una seguidilla de desencuentros con la dirigencia partidaria. Pesaron declaraciones consideradas “poco atinadas” contra el sector evangélico, un viaje a Puno realizado sin coordinación con el partido —que terminó con agresiones y rechazo— y la percepción interna de que el aspirante y su entorno buscaban marcar distancia de la organización en plena campaña.

Por su parte, Karol Paredes señaló en su carta que renuncia de manera voluntaria a la candidatura para asumir responsabilidades vinculadas al proceso de reorganización partidaria. Según explicó la actual legisladora, dichas funciones requieren “dedicación exclusiva y un compromiso pleno con el fortalecimiento institucional de Avanza País”.

Apra: fallas documentales

El JEE de Lima Centro 1 declaró inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del Partido Aprista Peruano para las Elecciones Generales 2026 al detectar omisiones formales en las declaraciones juradas de sus candidatos. La resolución señala que el aspirante a la presidencia, Pitter Enrique Valderrama Peña, no consignó su firma ni la huella dactilar del índice derecho en el Anexo 11, mientras que el candidato a la segunda vicepresidencia, Lucio Antonio Vásquez Sánchez, no marcó la casilla de consentimiento expreso para participar en el proceso electoral.

Dentro del plazo legal, la personera alterna Estefanía Huamán presentó la subsanación correspondiente y sostuvo que las observaciones eran de carácter formal. El partido explicó que la huella de Valderrama sí fue presentada, pero resultó poco legible, y que la omisión del consentimiento de Vásquez no anulaba su voluntad política, por lo que adjuntaron nuevos formatos que cumplen con la normativa. Con ello, el Apra solicitó que se levante la inadmisibilidad y quede habilitada su fórmula, a la espera del pronunciamiento final del JEE.

Fuerza y Libertad: observaciones formales

El ente electoral declaró inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial de la alianza Fuerza y Libertad el viernes pasado. Esto al detectar una inconsistencia de fechas en las declaraciones juradas de la candidata presidencial Fiorella Molinelli y los candidatos a las vicepresidencias Gilbert Violeta y María Luz Pariona, ya que un anexo fue firmado antes de la confirmación de sus hojas de vida, en contravención del reglamento electoral.

Una situación similar ocurrió con Perú Libre. El JEE Lima Centro detectó un error cronológico en la declaración jurada de su candidato a la presidencia, Vladimir Cerrón. Ante la observación, el partido presentó una subsanación alegando un error material y adjuntó una nueva declaración jurada con la fecha correcta.

Libertad Popular: plan observado

El ente electoral detectó deficiencias en el formato resumen del plan de gobierno de Libertad Popular. Según la resolución emitida el 23 de diciembre, se omitieron resúmenes de estrategias clave en la dimensión social —como agua, saneamiento y transporte— y en la dimensión económica, donde faltaron propuestas sobre reactivación del turismo, desarrollo agrario, minería responsable, pesca, infraestructura, empleo para pymes, innovación y comercio exterior.

Al día siguiente, el personero legal titular, Jesús Haro Cabello, presentó la subsanación correspondiente y expresó su sorpresa por el alcance de las observaciones señaladas. Para levantar la inadmisibilidad, el partido adjuntó un nuevo resumen de 37 fojas que desarrolla problemas, objetivos estratégicos, indicadores y metas al 2031 en todas las áreas observadas, y solicitó al JEE que se admita a trámite su inscripción al considerar que ahora cumple íntegramente con las exigencias de la normativa electoral.

Situaciones similares se repiten en las organizaciones políticas enlistadas en este informe. El común denominador es el mismo: errores administrativos, omisiones técnicas o inconsistencias de forma que las autoridades electorales exigen corregir para que las candidaturas continúen en carrera.