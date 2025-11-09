La directora del programa social Llamkasun Perú, Jessica Tumi Rivas, registra una serie de viajes oficiales desde el año pasado, los cuales usa para promocionar su imagen en redes sociales donde aparece como figura central, según reveló el dominical “Punto Final”. Ahora es precandidata en la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso (APP), que encabeza César Acuña.

Tumi Rivas asumió como directora ejecutiva del programa de empleo temporal —antes denominado Trabaja Perú— en setiembre de 2023, un programa que depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). A fines de octubre de este año, se oficializó la tercera postulación a la Presidencia de Acuña Peralta en las Elecciones 2026, en una plancha que lleva a la actual funcionaria como precandidata a la segunda vicepresidencia.

En varios videos de redes sociales como Tiktok —mostrados por el dominical— se observan grabaciones de la funcionaria recorriendo distintas regiones del país, donde se muestran elementos distintivos de Llamkasun Perú. Sin embargo, el material no es publicado en las cuentas oficiales de la entidad, sino más bien en la cuenta personal de la directora del programa.

En el material audiovisual, Tumi Rivas aparece como la imagen central, donde se le ve abrazando a los beneficiarios del programa, inaugurando obras e incluso prometiéndolas; siempre realzando su imagen personal. Ello a pesar de tratarse de actividades financiadas con recursos del Estado.

Según “Punto Final”, Jessica Tumi registra más de 40 viajes desde el año pasado, usando recursos del Estado. Viaja además con un círculo de confianza, entre los cuales figuran personajes vinculados a APP. Una función que bien pueden asumirla los más de 20 jefes zonales sin generar gastos al erario, según un testimonio también difundido por el dominical.

También se informó que el pasado 17 de octubre, la Segunda Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios pidió información al programa social Llamkasun Perú respecto a la contratación de personas ligadas al partido de Acuña en la entidad.