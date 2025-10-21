El precandidato Phillip Butters presentó su plancha presidencial con la que buscará obtener la nominación de Avanza País, de cara a las próximas elecciones generales del 2026.

Butters estará acompañado por Fernán Altuve-Febres en la primera vicepresidencia y la congresista Karol Paredes, que obtuvo una curul en el actual Parlamento con Acción Popular, en la segunda.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

De este modo, Phillip Butters competirá por la nominación en Avanza País con el excongresista César Combina, quien anunció su precandidatura presidencial el último lunes 20.

Cabe recordar que semanas atrás el comunicador fue agredido tras brindar una entrevista en Puno. Incluso tuvo que ser escoltado por policías a su salida para evitar que los hechos pasen a mayores.

Los manifestantes evitaron chocar directamente con los agentes de la PNP, pero desde la distancia lanzaron piedras e insultos contra Butters y la policía, hasta que pudieron retirarse del lugar.

Cabe indicar que un total de 37 organizaciones políticas -conformadas por 34 partidos y las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad- optaron por la modalidad de delegados para seleccionar a sus candidatos.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo dos partidos, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, realizarán elecciones mediante el “voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados”.

En la modalidad de voto directo, los afiliados elegirán a sus candidatos en un único acto electoral el 30 de noviembre. Este proceso será realizado mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

Por otro lado, en la modalidad indirecta, también el 30 de noviembre, los afiliados votarán para seleccionar a los delegados. Estos delegados, elegidos en un primer acto electoral, se reunirán el 7 de diciembre para elegir finalmente a los candidatos que representarán a su organización en las Elecciones Generales de 2026.