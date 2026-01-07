Diversos precandidatos del Partido Aprista denunciaron irregularidades en la conformación de la lista de candidatos de dicha agrupación política a la Cámara de Diputados, de cara a las Elecciones Generales del 2026.

En conferencia de prensa desde la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, Ricardo Palma, Valeria Mezarina, Walter Espíritu, Saúl Garrido, Edgard Cordero y Rafael Carbajal señalaron que fueron excluidos de la lista sin motivo ni consulta alguna.

Ellos acusaron a Enrique Valderrama, candidato presidencial del Apra, y dijeron esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) corrija esta situación. También exigieron que los dirigentes del partido de la estrella se pronuncien públicamente.

Asimismo, solicitaron formalmente al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 que declare como “no cumplida” la aclaración presentada por la personera legal alterna del partido y se disponga su inmediata incorporación en la lista oficial de candidatos.

“Nosotros trasladamos públicamente ese malestar y esperando que el JNE corrija estos errores y que el partido también se manifieste al respecto”, dijo Edwin Briceño Fuentes, uno de los precandidatos que asumió la defensa legal de sus compañeros.

En tanto, Valeria Mezarina, una de las precandidatas afectadas, indicó que la Comisión Política Nacional del Apra tomó la decisión, en minoría, de excluirlos y denunció que tres de ellos se beneficiaron con la medida.

“El primer beneficiado fue el compañero Elías Grijalva, que colocó a su hijo en una lista en Lima Metropolitana como candidato a diputado y a su secretaria como candidata a senadora. Posteriormente, el compañero Mauricio Alor también colocó a su hermano como cabeza de lista de Lima Provincias y el compañero Tambini también se autobenefició de esta medida colocándose como candidato a senador”, expresó.

“Por lo tanto, esos tres personajes debieron haberse abstenido en esta reunión del 19 de diciembre porque por ética no debían de haber autovotado por ellos mismos para beneficiarse, serían juez y parte en este proceso. Eso tiene que tomarlo en cuenta el Jurado Especial Electoral porque este proceso está lleno de vicios”, alegó.

A su vez, César Zumaeta, excongresista y actual precandidato del Apra, señaló que la “verdadera lista” fue elegida el domingo 30 de noviembre y se debió inscribir ante el JNE “sin tocar un solo nombre y un solo número”.