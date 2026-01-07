Una integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido Un Camino Diferente presentó una solicitud ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 para excluir e inhabilitar la plancha presidencial de dicha agrupación política, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Se trata de Nicolaza Olinda Cruzado Tirado, que también es secretaria nacional de economía y fundadora de dicho partido, quien justificó su pedido en las sentencias recaídas contra el candidato a la primera vicepresidencia, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán.

Cabe indicar que la plancha presidencial de Un Camino Diferente está encabezada por Rosario Fernández Bazán, hermana del exburgomaestre, mientras que Carlos Pinillos Vinces es el candidato a la segunda vicepresidencia.

Según el documento presentado, Arturo Fernández Bazán tiene dos sentencias vigentes: la primera es una pena suspendida de un año y 8 meses, dictada por el Quinto Juzgado Unipersonal de Trujillo, por difamar al expresidente de la Corte Superior de La Libertad Víctor Burgos Mariños.

La segunda condena es de un año de prisión efectiva, con orden de internamiento en un penal, emitida por el Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo, razón por la cual el exalcalde se encuentra prófugo de la justicia, con lo cual estaría impedido de postular a cualquier cargo de elección popular.

“Por otro lado, NO solo se pide la ‘exclusión’ del ciudadano Cesar Arturo Fernández Bazán, por los argumentos jurídicos citados, sino de ‘toda la fórmula presidencial’, por cuanto a la vista de la presentación de la referida formula ante sede electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, se confirma una intención dolosa de ‘pretender engañar a los entes rectores electorales’, y a la opinión pública, en momentos en que el Perú, exige transparencia en las actuaciones y procedimientos a sus ciudadanos e Instituciones”, indicó.

“Constituye pues, una burla también al Perú, que reclama en los candidatos, no solo probidad, sino comportamientos transparentes en el marco de la Ley. Esta argumentación, considero ‘que tiene suficiencia y solidez’ para que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ‘cancele e inhabilite a toda la formula presidencia’, necesario precedente, para disuadir comportamientos futuros y decisiones contrarios a la Ley”, agrega.

Por ello, se corrió traslado de la solicitud de exclusión e inhabilitación de toda la plancha presidencial a la personera legal titular de Un Camino Diferente, Marjorie Areliz Guarnizo Paz.

También se concedió el plazo de un día calendario, desde el día siguiente de la notificación de la resolución, a efecto de que presente los descargos con los medios probatorios correspondientes, bajo apercibimiento de resolverse con su absolución o sin ella.