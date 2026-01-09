El ciudadano Sebastián Gonzales Hifrugo presentó una tacha contra la lista al Senado del partido Juntos por el Perú, que encabeza José Castillo, hermano del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), por supuestamente exceder el porcentaje máximo de candidatos designados (invitados).

En el documento presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, alega que la lista para el Senado debe estar conformada por 30 candidatos y que de acuerdo con la normativa electoral vigente, el porcentaje máximo de candidatos designados (invitados) no puede exceder el 20% del total de la lista.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El 20% de una lista de 30 candidatos equivale a 6 designados. Al haber declarado y admitido el JEE un total de 10 candidatos designados, se habría vulnerado el límite legal, afectando la democracia interna y la proporción de candidatos provenientes de elecciones primarias”, manifestó.

Según detalló, de los 30 candidatos que integran la lista al Senado de elección nacional, 10 han sido inscritos bajo la modalidad de designación directa (invitados), ocupando estratégicamente las posiciones de la lista.

Además de Castillo Terrones, los otros invitados son Silvana Robles (N° 2), Anahí Durand (N° 4), Jaime Quito (N° 7), Isaac Humala (N° 9), Hernando Cevallos (N° 11), Iber Maraví (N° 13), Pasión Dávila (N° 15), César Copa (N° 17) y José Feria Madrid (N° 19).

“En consecuencia, estos 10 candidatos con designación directa hacen el 33.33% del total; ergo, sobrepasan en 13.33% el mandato expreso del mencionado artículo 16”, aseveró.

Subraya que varios candidatos de la lista, como José Castillo Terrones, Isaac Humala, Carmen Yalico y Luis Mamani Mamani, presentaron declaraciones juradas de consentimiento con fechas anteriores a la fecha en que terminaron de llenar sus datos en el sistema informático.

“En consecuencia, la firma de documentos con fechas discordantes pone en duda la veracidad y el conocimiento real de los candidatos sobre el contenido final de sus Hojas de Vida al momento de prestar su consentimiento”, acotó.

Permisos partidarios

Del mismo modo, pidió verificar si el acta de reemplazo de Martín Colán Torres y la renuncia del candidato original, Jorge Washington Tacuri Aragón, cumplen con los plazos y formas de la democracia interna de la organización política.

Igualmente, solicitó verificar las autorizaciones obligatorias otorgadas por el partido Todos por el Pueblo para que sus militantes Pasión Dávila, Anahí Durand, Hernando Cevallos e Iber Maraví puedan ser candidatos de Juntos por el Perú al Senado.

Señaló que lo mismo ocurre con Oswar Elbis Cahuaza Mitiviri, candidato a diputado por la región Ucayali con el número 1 y Lincon Soto Gomes, candidato a senador con el numero 1; como también en la región Puno con Cesar Tito Rojas, candidato a diputado con el número 3, José Moisés Chipana Chipana, que va al Senado con el número 1, y Yenifer Noella Paredes Navarro, candidata a diputada por Cajamarca con el número 2, todos ellos militantes o afiliados al partido Todo con el Pueblo.

Por ello, el ciudadano Sebastián Gonzales Hifrugo solicitó al JEE de Lima Centro 2 tener por interpuesta la tacha, tramitarla conforme a ley y, en su momento, declarar improcedente la inscripción de la lista al Senado de Juntos por el Perú.