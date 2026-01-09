Diversos ciudadanos presentaron tachas ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 contra la lista al Senado del Partido Aprista Peruano (PAP) y contra tres de sus candidatos al Congreso, en el marco de las elecciones generales del 2026.

El precandidato Edwin Briceño presentó la tacha contra la lista al Senado del partido de la estrella alegando que los siete integrantes de la Comisión Política Nacional eligieron al 20% de candidatos y su ubicación en la lista a inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que el estatuto no lo establece así.

Refiere que las designaciones y ubicaciones de los candidatos al Senado no se efectuaron en estricta concordancia con los resultados de las elecciones primarias, pues “no se respetó a los quince primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación”.

“La Comisión Política Nacional del Partido Aprista Peruano, ha preferido elaborar una nueva lista de candidatos al Senado para la circunscripción electoral único nacional (admitida mediante resolución N 00216-2025-JEE-LIC2/JNE), excluyendo a Víctor Manuel López García y Edwin Antonio Briceño Fuentes, quienes se encontraban dentro de los quince primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación en las referidas elecciones, e incorporando a Moisés Tambini del Valle y César Humberto Bazán Naveda”, acotó.

“En base a lo expuesto, la lista de candidatos al Senado para la circunscripción electoral único nacional, presentada por la organización política Partido Aprista Peruano, que fuera admitida por Resolución № 00216-2025-JEE-LIC2/JNE, no cumple con respetar los resultados de las Elecciones Primarias, ni con los propios acuerdos del acta de sesión extraordinaria de la Comisión Política Nacional del Partido Aprista Peruano, por cuanto la lista no se conformó con los quince primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación en las referidas elecciones, y la designación excepcional de candidatos, no se limitó a completar la mencionada lista; razón por la que solicito la tacha de la misma”, agregó.

Briceño Fuentes también presentó otras dos tachas por haber sido excluido en favor del precandidato César Bazán Naveda y contra Moisés Tambini, de quien dijo, fue incluido en lugar de Víctor López García, quien se encontraba dentro de los 15 primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación en las primarias.

La cuarta tacha fue presentada por Pedro Lavado Degracia contra Tambini y Bazán Naveda por los mismos motivos, además de José Pimentel Aliaga, a quien acusó de ejercer como personero legal titular del Apra y ser candidato al mismo tiempo, algo que prohíbe la ley.