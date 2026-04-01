El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Roberto Burneo, aseguró que su entidad está preparada para enfrentar cualquier “narrativa de fraude” en las elecciones generales del próximo 12 de abril, en referencia a los reclamos de partidos que perdieron pasados comicios generales, especialmente formulados por Fuerza Popular.

Según informó Efe, Burneo dijo en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), que el organismo lleva tiempo fortaleciéndose “a todos los niveles” para asegurar resultados transparentes en los que son considerados los comicios más complejos de la historia del país, al participar 35 candidatos presidenciales.

Señaló que una de las novedades es que, tras las elecciones, el JNE guardará los 27 millones de votos emitidos, que anteriormente eran destruidos luego de su conteo en las actas.

Burneo indicó que las cédulas de votación serán guardadas en espacios seguros y lacrados en locales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta que los resultados oficiales sean proclamados.

“Las narrativas de fraude se van a dar, es uno de los grandes riesgos que sabemos desde el principio”, remarcó antes de añadir que para evitar estas situaciones, han fortalecido sus capacidades para tener una presencia “sin precedentes” de fiscalizadores.

El 12 de abril, agregó, se desplegarán unos 50.000 fiscalizadores, que operarán uno por cada dos mesas de sufragio y, para evitar riesgos, también se contará con seis miembros suplentes en las mesas electorales, en lugar de los tres que había antes.

Se tratará de “un despliegue masivo para cuidar la integridad del voto”, afirmó Burneo, quien agregó que denunciar indicios de fraude sin pruebas puede suponer un delito penal.

Conteo de votos

Burneo indicó que el JNE ha optado por desarrollar programas de inteligencia artificial y nuevos software tanto para agilizar el conteo de votos, como para organizar y presentar las propuestas electorales y la información de los candidatos.

En ese sentido, señaló que gracias a un nuevo procedimiento tecnológico, han podido reducir el tiempo en el que registrarán los votos, que antes era de seis a ocho horas, a entre 30 o 45 minutos.

Recordó que durante la jornada electoral estarán presentes organismos e instituciones internacionales para verificar la transparencia y correcto orden de los comicios, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia y el Centro Carter, entre otros.

Además del debate electoral, el JNE ha impulsado campañas en redes contra la desinformación y ha impartido talleres de información electoral en universidades, pues hay 2,5 millones de jóvenes que votarán por primera vez.

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