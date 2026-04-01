Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, habló durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera (ADEP) en Lima. (EFE / Fernando Gimeno)
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, habló durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera (ADEP) en Lima. (EFE / Fernando Gimeno)
/ Fernando Gimeno
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Roberto Burneo, aseguró que su entidad está preparada para enfrentar cualquier “narrativa de fraude” en las elecciones generales del próximo 12 de abril, en referencia a los reclamos de partidos que perdieron pasados comicios generales, especialmente formulados por Fuerza Popular.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.