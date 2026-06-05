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JNE asegura despliegue nacional de fiscalizadores para garantizar transparencia electoral. (Foto: Andina)
JNE asegura despliegue nacional de fiscalizadores para garantizar transparencia electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Rolando Burneo Bermejo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad en los comicios del próximo domingo 7 de junio y aseguró que el sistema electoral ha reforzado las acciones necesarias para garantizar una jornada transparente y segura.

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