A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Rolando Burneo Bermejo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad en los comicios del próximo domingo 7 de junio y aseguró que el sistema electoral ha reforzado las acciones necesarias para garantizar una jornada transparente y segura.

A través de un pronunciamiento dirigido a la población, Burneo recordó que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y definir el rumbo del país para los próximos años.

“Este domingo 7 de junio tenemos una nueva cita con la democracia. Millones de ciudadanas y ciudadanos acudiremos a las urnas para participar en la Segunda Elección Presidencial y decidir, con nuestro voto, el futuro del país ”, manifestó.

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El titular del JNE señaló que la institución ha fortalecido las labores de fiscalización y monitoreo en todo el territorio nacional como parte de los preparativos para la jornada electoral.

Según indicó, se ha desplegado a miles de fiscalizadores, reforzado la gestión de riesgos electorales y mejorado la coordinación con las entidades que conforman el sistema electoral, con el objetivo de asegurar el respeto de la voluntad popular.

“Conscientes de la importancia de esta jornada, desde el Jurado Nacional de Elecciones hemos fortalecido las labores de fiscalización y monitoreo en todo el territorio nacional , desplegado miles de fiscalizadores, reforzado la gestión de riesgos electorales y mejorando la coordinación con las instituciones que integran el sistema electoral”, afirmó.

Burneo también dirigió un mensaje a los miembros de mesa, a quienes exhortó a cumplir puntualmente la función encomendada durante el proceso electoral. Asimismo, pidió a las organizaciones políticas, candidatos, militantes y simpatizantes actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático antes, durante y después de la votación.

Mensaje del Presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con motivo de la #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/IllTPDVZAs — JNE Perú (@JNE_Peru) June 5, 2026

“Quiero invocar a toda la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad. Asimismo, a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad el importante deber que les ha sido confiado, y a las organizaciones políticas, sus candidatos, militantes y simpatizantes, a actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático ”, expresó.

El presidente del JNE destacó que la fortaleza de la democracia depende tanto de la participación ciudadana como del respeto a las normas y a los resultados que expresen las urnas.

“La democracia se fortalece cuando participamos, cuando respetamos las reglas y cuando reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía , porque cada voto cuenta, porque cada voz importa y porque el futuro del Perú se construye con la participación de todos” , sostuvo.

El mensaje fue difundido en la recta final de la campaña electoral, cuando el país se prepara para una jornada decisiva en la que los electores elegirán entre los dos candidatos que lograron avanzar a la segunda vuelta presidencial.

El Jurado Nacional de Elecciones, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), conforma el sistema electoral encargado de organizar, supervisar y garantizar la legitimidad del proceso.

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