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| Foto: Presidencia.
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Por Redacción EC

Este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, el presidente de la República, José María Balcázar, pidió a las agrupaciones políticas que participan en estos comicios respetar la voluntad popular.

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