Este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, el presidente de la República, José María Balcázar, pidió a las agrupaciones políticas que participan en estos comicios respetar la voluntad popular.

Y es que, desde Chiclayo, donde ejerció su derecho al voto, el jefe de Estado instó a todas las organizaciones políticas a aceptar los resultados oficiales e invitó a las autoridades electorales a garantizar la transparencia del proceso democrático.

“Yo creo que hay que invocar a los candidatos de cualquier tienda política a que respeten al ganador, por supuesto, porque sería incongruente que no se respete. Entonces no estaríamos en democracia”, dijo Balcázar en declaraciones exclusivas para El Comercio.

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En ese sentido, Balcázar subrayó que no ha percibido riesgos en el desarollo de estas votaciones, y que la legitimidad del proceso está respaldada por los organismos electorales, así como por observadores extranjeros.

“Hay que saber respetar, y para eso uno entra al ruedo... No veo ningún atisbo de que se pueda dudar de las elecciones” , añadió a este medio.

Por otro lado, el presidente confesó que, al igual que muchos peruanos, suele decidir su voto en el último momento. “Es una decisión subjetiva, puede variar en cualquier momento como cualquier ciudadano. No es ninguna novedad”, sostuvo en conversación telefónica con Milagros Leiva.

Amplían el horario de votaciones tras reportarse irregularidades

La jornada electoral de este domingo 12 de abril ha enfrentado dificultades. Por ello, debido a las recurrentes quejas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el horario de votación se extenderá hasta las 6:00 p. m.

Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.