El legislador Diego Bazán (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley donde plantea que partidos que vayan en alianza en las elecciones generales del 2026 y no obtengan representación en el Congreso, no pierdan su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Se trata de la iniciativa legislativa 10462/2024-CR, que tiene por objeto establecer incentivos para la formación de alianzas electorales, no penalizar la no participación en los próximos comicios generales y establecer disposiciones para simplificar la cédula de sufragio.

Detalla que no será de aplicación lo dispuesto en el literal b), e) y g) del artículo 13 de la Ley 28094 y que la cancelación de la inscripción de los partidos políticos que conforman una alianza electoral se produce en caso de que la alianza no alcance al menos 5% de los votos válidos. Dicho porcentaje se reduce como máximo en 1% si la alianza está conformada por 3 partidos políticos, y en 2% si agrupa a más de 5 partidos políticos.

“Los partidos políticos conformantes de la alianza mantienen su inscripción aun cuando no obtengan representación en el Congreso si se cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior”, detalla.

Dicha ley también sería de aplicación a aquellas organizaciones políticas que opten por no presentar candidaturas a las elecciones primarias, ni conforman una alianza electoral “por única vez”.

Para el caso de las Elecciones Generales del 2026, como regla general, la cédula de sufragio debe procurar mantener la unidad y contener en un solo diseño a la totalidad de organizaciones políticas, y las columnas y recuadros necesarios, para la elección del presidente y vicepresidente; Cámara de Diputados; senador del distrito múltiple; senador del distrito nacional; y Parlamento Andino.

“Si por razones estrictamente técnicas esto no fuera posible, la ONPE puede elaborar una cédula electoral independiente y separada solamente para el caso de la elección del Parlamento Andino”, indicó.

“Excepcionalmente, y solamente para garantizar el derecho al voto de grupos especiales de la población, la ONPE puede aprobar diseños diferenciados de cédula electoral”, agregó.

Busca no penalizar a partidos

En la exposición de motivos se señala que la idea de la propuesta es alinear los incentivos hacia la conformación de alianzas electorales, sin penalizar su conformación, y más bien reduciendo el porcentaje de votos necesarios para mantener la inscripción.

“Así, como línea base para conservar la inscripción se establece un 5% (cifra válida para partidos políticos actualmente); y se llega hasta un máximo de 3% de votos válidos si se agrupan más de 5 partidos políticos. Asimismo, no se penaliza su no participación o el retiro de candidatos, así como el hecho de no alcanzar representación en el Congreso”, aseveró Bazán.

Adicionalmente, en el caso de la participación de partidos políticos de manera individual, consideró necesario establecer un periodo de “gracia” para las elecciones generales del 2026, por única vez, a través de la no cancelación de inscripción vinculada a la no participación en los comicios de alcance nacional.

“El objetivo de esta medida es quitarle efectos legales negativos a la no participación electoral de los partidos políticos que consideren que no tienen oportunidad de obtener un escaño congresal, o lograr un parlamentario andino, o, en suma, ganar la Presidencia de la República”, acotó.

“Si se deja la norma, tal cual está prevista al día de hoy, los partidos políticos participarán solamente para cumplir con una formalidad y así no perder la inscripción a futuro. Esto sin duda es negativo pues su participación eleva los costos de información de todos los electores y genera externalidades negativas para el resto de partidos políticos que tienen mejores proyecciones para las elecciones generales”, añadió.

Cabe indicar que hasta el momento, el JNE registra la inscripción legal de 41 partidos políticos, pero esta cifra podría aumentar debido a que aún existen otras 30 marcas en proceso de inscripción.