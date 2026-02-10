Elecciones 2026: ¿Qué partidos políticos renunciaron a la franja electoral en Nativa Televisión?

Hasta el momento, tres partidos políticos renunciaron al uso de la franja electoral en Nativa Televisión y solicitaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que deje sin efecto la asignación de recursos públicos para Abra Producciones S.A.C., razón social del canal que tuvo como accionista mayoritario al excandidato a diputado Miguel del Castillo.

Estas agrupaciones son País para Todos (PPT) Primero La Gente (PLG) y Perú Libre (PL), de acuerdo con información proporcionada por el organismo electoral a El Comercio.

El desistimiento ocurrió tras el escándalo de un aparente direccionamiento de parte de estas agrupaciones, que centraron parte de los fondos de la franja electoral en Nativa Televisión, lo que llamó seriamente la atención y generó el inicio de una investigación preliminar a nivel de Fiscalía.

Todo ello, a pocos días de que comience la emisión de los spots electorales de cada partido: el 11 de febrero.

Franja electoral

PPT, partido con el que postula Carlos Álvarez a la Presidencia de la República, asignó 642 mil soles para la franja electoral a Abra Producciones S.A.C., pero el viernes pasado decidió, en una reunión a puertas cerradas, que todo sea devuelto a la ONPE para que lo invierta en educación electoral.

Candidato de País para Todos anuncia que continuará en contienda pese a cuestionamientos. (Foto: Facebook/Carlos Alvarez Oficial)

Este Diario supo al día siguiente -el sábado- que en la cita estuvieron presentes Vladimir Meza (presidente), Carlos Álvarez (candidato presidencial), Delsy Romero (secretaria general), Martín Soto (jefe del plan de Gobierno) y Julia Príncipe (candidata al Senado).

Todos acordaron, además de separar a los responsables del escándalo y mantener a Carlos Álvarez como candidato presidencial, que se elabore una carta expresando el desistimiento para enviarla a la ONPE a fin de materializar la decisión.

Ese viernes 6 de enero, William Meza Valencia, personero legal titular de PPT, envió un documento a Lilia Flores Jesfe, gerente de la Supervisión de Fondos Partidarios, con el siguiente mensaje:

“Por medio del presente, el partido País para Todos, en ejercicio de la autonomía […] comunica de manera expresa, voluntaria e irrevocable su renuncia al uso de recursos públicos asignados a la franja electoral correspondiente al proceso electoral en curso”, refirió.

Agregó que esos recursos deben destinarse prioritariamente a atender las urgentes necesidades del país y de la ciudadanía, y no al financiamiento de propaganda política.

Según la ONPE, el partido de Vladimir Meza solicitó, además de la renuncia al uso de spots en Nativa, la renuncia total de su franja.

Primero La Gente

Similar es el caso del partido Primero La Gente, que tiene como candidata presidencial a Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos.

La agrupación notificó a la ONPE que destine 464 mil soles a Nativa Televisión para la emisión de spots de campaña electoral. En el transcurso, el partido PLG se percató de que gran parte del presupuesto asignado por la ONPE fue otorgado a dicho canal.

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Recién el 30 de enero se envió una carta a Lidia Flores Jesfen, gerenta de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, para dejar de transmitir material publicitario electoral en Abra Producciones S.A.C., por “una consideración ético política”.

“Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen en favor de Abra Producciones S.A.C. y ello fue una decisión unilateral de quien vulneró nuestra confianza”, reza el oficio.

Al día siguiente, el 31 de enero pasado, Miguel del Castillo envió una carta al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 en la que comunicó su decisión de renunciar de forma irrevocable a su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. ¿Coincidencias?

Al respecto, Del Castillo dijo en el programa ´Siempre a las 8′, que conduce la periodista Milagros Leiva, que la decisión de haber renunciado respondía únicamente a sus intenciones de ser precandidato a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre.

“Yo había manifestado mi interés por optar por la candidatura a la Alcaldía de Lima. Políticamente no tenía una aspiración a ser parlamentario, no era lo que me estaba moviendo; lo que yo quería era tener un espacio para demostrar gestión. Yo estoy en campaña”, afirmó.

Miguel Del Castillo en 'Siempre a las 8' con Milagros Leiva. (Foto: GEC)

Es importante indicar que, tras todo el escándalo, el partido volvió a enviar un oficio y, entre el 4 y 5 de febrero, la ONPE respondió lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas por su organización política, corresponde evaluar la pertinencia de la contratación con el medio en mención, considerando que, si bien existe una solicitud expresa de desistimiento por parte de su representada, las demás organizaciones políticas que seleccionaron dicho medio no han manifestado una posición diferente a la selección efectuada en su oportunidad”, refirió.

El Lápiz

De acuerdo con la ONPE, Perú Libre, que tiene como candidato presidencial al prófugo Vladimir Cerrón, también desistió de la franja electoral.

Cerrón afirma que está en el Perú y defiende su candidatura

La agrupación presentó una solicitud en la que pide dejar sin efecto más de 20 órdenes de compra de spots publicitario electoral que mantuvo con Abra Producciones S.A.C.

Estos contratos iban a ser efectuados o reproducidos durante la transmisión de la Liga 1 de Nativa, en los meses de febrero, marzo e inicios de abril, según la revisión del plan de medios al que este Diario accedió.

¿Más partidos desistirán de la franja electoral?