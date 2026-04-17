El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó como un acto de “cinismo”, la propuesta de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien puso a su disposición su equipo de personeros.

“Quiero aclararte algo. Eso es cinismo. No hay ni un personero de Fuerza Popular trabajando para nosotros, ni para nada”, sentenció el candidato en entrevista en Canal N.

Por otro lado, Aliaga también dirigió sus críticas hacia el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, calificando su gestión de “fraudulenta, premeditada y delictiva”.

Asimismo, arremetió contra Fujimori por, según él, alinearse con la narrativa oficialista que limita las irregularidades a un margen estrecho de votos.

“La señora se pliega a esa narrativa de acotar el problema a 80,000 votos... esto es un ausentismo provocado por violar los reglamentos”, afirmó el ex alcalde de Lima.

Previamente, Fujimori había señalado que su partido buscaba “contribuir a esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca”. Sin embargo, la candidata marcó distancia de las formas de López Aliaga, exhortando a los líderes políticos a preservar el orden institucional.

“No voy a responder a los insultos del señor López Aliaga... lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. Los líderes tienen el deber de canalizar sus reclamos a través de reglas establecidas”, manifestó Fujimori.