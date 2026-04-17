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Previamente, Keiko Fujimori había señalado que su partido buscaba "contribuir a esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca" | Foto: Canal N (Captura)
Previamente, Keiko Fujimori había señalado que su partido buscaba "contribuir a esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca" | Foto: Canal N (Captura)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó como un acto de “cinismo”, la propuesta de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien puso a su disposición su equipo de personeros.

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