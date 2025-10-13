El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo oficial su renuncia al cargo ante el Concejo Metropolitano, a fin de ser candidato presidencial de su partido, Renovación Popular, en las próximas elecciones generales del 2026.

En una carta, el burgomaestre indicó que ante la “falta de liderazgo” que requiere el país para afrontar sus principales desafíos, tiene la “certeza de poder contribuir desde un espacio de alcance nacional al bienestar y desarrollo del país”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Por medio de la presente lo saludo y a su vez comunico mi renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular como precandidato en las próximas elecciones primarias del partido político Renovación Popular, de cual soy afiliado, en el marco de los procesos electorales para las elecciones generales del año 2026”, señaló.

Rafael López Aliaga agradeció a los regidores de la comuna capitalina por su apoyo decidido y por permitir que se concluyan con obras “para el goce y beneficio de los limeños”.

LEE MÁS: Rafael López Aliaga anunció que renunciará a la Municipalidad de Lima para ser candidato presidencial

Como se recuerda, durante su participación en el programa “El Valor de la Verdad”, López Aliaga confirmó su dimisión a la Alcaldía de Lima para postular por segunda vez a la Presidencia de la República en los comicios del 12 de abril.

“Yo decido sí, renunciar el día de mañana, que es el día legal. Mañana (lunes 13 de octubre) a las 3 y 30 renuncio. Mañana hay sesión del Concejo [Metropolitano] a las 4 y 30, daré mi rendición de cuentas”, expresó.

López Aliaga indicó que “meditó” durante “bastante tiempo” sobre el tema y que durante su viaje a Roma “estuvo pensando solo para sacar una señal, una forma de saber qué hacer”.

Refirió que con su decisión, el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumirá la Alcaldía de la Municipalidad de Lima para completar lo que resta de su gestión.

Promesa incumplida

Rafael López Aliaga renuncia al cargo pese a que en octubre del 2022, durante una entrevista con el programa “Sin Medias Tintas” de Latina cuando era virtual alcalde, aseguró que no lo haría.

“No (seré candidato presidencial) por el bien del Perú (…) Keiko también ha dicho que no va tampoco, ya lo dijo públicamente. Yo cuando doy mi palabra, mi palabra vale oro”, aseveró en aquella ocasión.

LEE MÁS: César Sandoval renuncia al MTC a un día de que venza plazo para poder participar en elecciones 2026

Allí también insistió en la formación de una coalición de partidos demócratas que incluya a Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País y su partido, Renovación Popular.