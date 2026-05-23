El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) oficializó hoy la decisión de permitir el uso del DNI vencido y el documento de menores de edad en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. La disposición garantiza el derecho al voto de la población este domingo 7 de junio.

La entidad prorrogó la vigencia de los documentos caducos o próximos a caducar de forma excepcional con la Resolución Jefatural N.º 000057-2026. La norma beneficia a los ciudadanos que sufragan en la elección presidencial de junio. El padrón electoral oficial incluye a un total de 27,325,432 peruanos aptos para participar.

Los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y figuran en el padrón también sufragan con el DNI amarillo. El Reniec admitió este documento para quienes omitieron el trámite del DNI azul oportunamente. La falta de actualización no anula la ciudadanía ni el derecho constitucional al voto.

Voto con DNI vencido en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La validez extendida de los documentos rige exclusivamente para el acto de sufragar. Los ciudadanos acreditan su identidad con versiones azules o electrónicas 1.0, 2.0 y 3.0 aunque caduquen. Sin embargo, el documento vencido carece de valor para trámites notariales o financieros externos al proceso.

El Reniec notificó esta decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas instituciones ejecutan las acciones pertinentes según sus competencias para la jornada. La resolución apareció hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La institución dispuso además una jornada especial de atención durante este fin de semana. Las oficinas abren sus puertas para entregar documentos de identidad pendientes de recojo. Actualmente, más de 500 mil documentos de identidad esperan a sus titulares en las sedes registrales a nivel nacional.