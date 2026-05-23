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Reniec permite el uso de DNI vencido y también el documento para menores para segunda vuelta de elecciones 2026. (Foto: GEC)
Reniec permite el uso de DNI vencido y también el documento para menores para segunda vuelta de elecciones 2026. (Foto: GEC)
/ Jairo Rúa
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) oficializó hoy la decisión de permitir el uso del DNI vencido y el documento de menores de edad en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. La disposición garantiza el derecho al voto de la población este domingo 7 de junio.

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