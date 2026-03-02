En el marco de las Elecciones Generales del 2026 y en cumplimiento de la normativa vigente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió el pasado 27 de febrero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la tercera relación oficial de ciudadanos fallecidos, que contiene los datos de 13 mil 680 personas cuyas defunciones fueron inscritas después del cierre y envío del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en noviembre de 2025.

Con esta actualización, la cifra total asciende a 36 mil 501 ciudadanos fallecidos registrados con posterioridad al cierre del padrón, a nivel nacional, según la información procesada al 25 de febrero de 2026. La cuarta y última entrega está programada para el 31 de marzo, conforme al cronograma establecido.

El Reniec remite esta información en cumplimiento de la Ley Nº 31943, con el objetivo de prevenir la desinformación y evitar la difusión de noticias falsas vinculadas al padrón electoral. Estos datos serán administrados por la ONPE para informar oportunamente a los miembros de mesa y asegurar que los materiales electorales se elaboren con información debidamente actualizada.

Cabe precisar que la inscripción de las actas de defunción debe ser realizada por los familiares o deudos, quienes deben presentar el certificado médico de defunción y el Documento Nacional de Identidad (DNI) del declarante en una oficina de Reniec o en el Registro Civil municipal correspondiente. Este trámite es gratuito.

Ciudadanos que cumplen 18 años

Asimismo, el Reniec entregó a la ONPE una nueva relación de fotografías actualizadas de ciudadanos que cumplirán 18 años hasta la fecha de las elecciones y que renovaron su imagen en el DNI después del cierre del padrón.

Con esta actualización, suman 33 mil 624 los jóvenes incorporados bajo esta condición, a nivel nacional, tras la remisión oficial del padrón electoral.

Adicionalmente, con fecha de corte al 22 de febrero de 2026, se informó que, a nivel nacional, 334 mil 986 ciudadanos realizaron el trámite de cambio de domicilio después del cierre del padrón en noviembre pasado.