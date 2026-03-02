Resumen

Con esta actualización, la cifra total asciende a 36 mil 501 ciudadanos fallecidos registrados con posterioridad al cierre del padrón, a nivel nacional, informó el Reniec. (Foto: Reniec)
En el marco de las Elecciones Generales del 2026 y en cumplimiento de la normativa vigente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió el pasado 27 de febrero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la tercera relación oficial de ciudadanos fallecidos, que contiene los datos de 13 mil 680 personas cuyas defunciones fueron inscritas después del cierre y envío del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en noviembre de 2025.

