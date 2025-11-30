Al 95.167% de actas procesadas según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el partido Renovación Popular confirmó la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga en las elecciones internas llevadas a cabo este domingo 30 de noviembre, de cara a los comicios generales del 2026.

Un total de 26.632 electores hábiles de dicha agrupación política fueron llamados a las urnas para las elecciones primarias, donde también se elegirán a sus candidatos al Congreso y al Parlamento Andino.

López Aliaga encabeza la única lista, donde está acompañado de Norma Yarrow (primera vicepresidencia) y Jhon Iván Ramos Malpica (segunda vicepresidencia).

A nivel nacional, la ONPE instaló 373 locales de votación para esta primera modalidad de afiliados, 43 de los cuales están desplegados en Lima Metropolitana. En ellos, se instalarán en total 578 mesas de sufragio.

En tanto, las 37 agrupaciones políticas restantes llevarán a cabo sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, a través de sus órganos electorales centrales.

Unos 2.890 efectivos de las Fuerzas Armadas y 976 agentes de la Policía Nacional (PNP) fueron desplegados a nivel nacional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en los diversos locales de votación.

Asimismo, 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesa fueron los encargados de supervisar el cumplimiento del proceso interno de cada organización política.

Los delegados elegidos participarán el próximo 7 de diciembre de 2025 en una jornada nacional organizada por la ONPE, en presencia de personal del JNE, en la que se definirán las postulaciones finales para el 12 de abril de 2026.