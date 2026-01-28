Un total de 64 candidatos a diputados y senadores de 29 partidos políticos que participan en las elecciones generales del 2026 cuentan con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente, según una investigación del medio “Territorio Tomado”.

Según indicó, algunos postulantes tienen más de un Reinfo, con lo cual los registros alcanzan los 124. Otros 37 fueron excluidos por no cumplir con algunos requisitos, como realizar actividades extractivas en zonas prohibidas y no llevar a cabo actividades mineras, pero seguir facturando.

Uno de los partidos políticos con mayor cantidad es la alianza Unidad Nacional, del candidato presidencial y actual congresista Roberto Chiabra, que tiene 5 postulantes con 14 Reinfos.

Respecto a Somos Perú, cuenta con 4 candidatos con Reinfo vigente. Otros casos son del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Perú Libre, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Perú Primero y Renovación Popular.

Ninguno de los voceros de los partidos políticos implicados respondió sobre el tema. En tanto, Adolfo Valverde, candidato de Perú Libre y con Reinfo vigente, dijo que de llegar al Congreso abordaría temas vinculados a la minería.

“Por supuesto que sí”, respondió. Respecto a la reincorporación de los 50 mil excluidos del proceso de formalización, señaló: “Si han sido vulnerados sus derechos y no han tenido la oportunidad de un debido proceso, deberían retornar para que se les trate como corresponda y sea la autoridad administrativa quien determine si quedan excluidos definitivamente o no”.

Cabe indicar que un informe de este Diario reveló, en noviembre del 2025, que en cinco regiones, al menos 10 candidatos al Congreso postulan con Reinfo (vigente y suspendido), con sanciones por extracción ilícita, o son representantes de gremios que buscan una nueva ampliación a favor del sistema de formalización.

Además, la Unidad de Investigación de El Comercio identificó cinco casos más en los partidos Perú Primero, Salvemos al Perú y Juntos por el Perú, que se suman a los 10 nombres advertidos en Perú Libre y Podemos Perú.