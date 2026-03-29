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Candidatos de al menos cinco partidos políticos registran denuncias por violencia y otros delitos, según reveló "Panorama". (Foto: Agencia Andina)
Candidatos de al menos cinco partidos políticos registran denuncias por violencia y otros delitos, según reveló "Panorama". (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

Candidatos al Congreso de la República de al menos cinco partidos políticos que participan en las elecciones generales del 2026 registran diversas denuncias por violencia, según reveló “Panorama”.

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