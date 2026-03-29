Candidatos al Congreso de la República de al menos cinco partidos políticos que participan en las elecciones generales del 2026 registran diversas denuncias por violencia, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, se analizaron a 193 candidatos a la Cámara de Diputados por la región Lima Metropolitana y se detectó que según los registros policiales, varios de ellos presentan denuncias de todo tipo.

Uno de ellos es Rolando Cueva García, del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto Montesinos, quien fue denunciado por un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por amenazarlo de muerte.

Además, en su historial policial también figura como detenido por delito contra la seguridad pública al conducir un vehículo sin licencia, sin SOAT y por presentar aliento alcohólico: en el auto se encontró una lata de cerveza.

La fiscalía abrió investigación y actualmente Cueva García tiene la licencia suspendida. Es decir, no puede manejar. Cuando se le pidió que dé su versión respecto a las denuncias, pidió que lo esperaran. Sin embargo, la respuesta nunca llegó.

Otro caso es el del candidato Miguel Ángel Arcaya Saldaña, de Fuerza Popular, quien ha sido denunciado varias veces: la primera se remonta al 2013 por lesiones leves contra su entonces esposa.

“En esa oportunidad, ella lo que quiso hacer es una denuncia por abandono de hogar. Entonces le aconsejaron a ella que hiciera esa denuncia para que se fuera sin mis hijos y mis hijos yo los tengo desde que se fue”, alegó.

El postulante al Congreso del partido liderado por Keiko Fujimori también registra denuncias que datan del 2016, 2017 y 2020 por agresión sin daño y maltrato, violencia física y psicológica contra su propia hermana.

También está el caso de Vicente Apaza Carita, candidato de Perú Primero con el número 32, quien registra varias denuncias que su esposa le interpuso en 2023 y 2024 por agresión física.

El postulante del partido de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), no quiso ofrecer mayores explicaciones. En su lugar, intentó que su esposa y sus dos hijas menores de edad respondieran por él. “No, no soy violento. No he agredido a nadie”, señaló en su defensa.

Más denuncias

En 2024, Martín Fort, candidato al Parlamento de Avanza País, fue denunciado ante la Policía Nacional (PNP) por acuchillar al chofer de un bus con el que se enfrentó luego de que chocara su unidad contra su vehículo.

“Yo no he acuchillado a nadie. Cuando él lanza dos bates, uno me roza, me cae en la cabeza y me abre. Yo en algún momento he reaccionado y él ha tenido de repente algún corte o algo que creo que en algún momento lo pudieron atender, pero no pasó a mayores”, refirió.

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El parte policial detalla que el chofer del bus terminó hospitalizado y con operación en el abdomen. Dos años después, el candidato sigue llevando una navaja en su bolsillo derecho. La lleva a todas partes, no la deja ni cuando graba videos para redes sociales.

En el caso de José Guerra, de Renovación Popular, su nombre figura en dos partes policiales como presunto infractor e intervenido por conducir en aparente estado de ebriedad. La primera vez, en 2010 en Surquillo. La segunda vez, en 2013 en Chorrillos.

“Fue una intervención que a todos se los tenía que hacer con una prueba de alcoholemia y salió negativo”, aseveró. Sin embargo, el documento policial dice que el examen cualitativo arrojó todo lo contrario. Allí su versión cambió.

Pese a las pruebas, el docente y, hasta diciembre pasado, director de colegio, lo negó todo: “Mira la verdad como te digo esto ha sido hace muchos años atrás”, acotó.

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