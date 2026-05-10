La empresa M&T International, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la sanción fue aplicada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debido a que dicha compañía presentó información inexacta, pese a que la ONPE lo había negado.

Al respecto, Eric Morán, representante de M&T International, admitió dicha sanción y dijo que dicha penalización fue reducida. “Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, señaló a “Cuarto Poder”.

La firma de consultorías en ciberseguridad asegura que posee una cartera de más de 140 clientes en 19 años de trayectoria, además de tener presencia con oficinas en Perú y Chile. Sin embargo, su representante desconoce la dirección en este último país.

Igualmente, los teléfonos de contacto de la matriz en el Perú están fuera de servicio y en la dirección que consigna en Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco, funciona un “coworking”, es decir, opera en oficinas alquiladas por horas.

Sobre el tema, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, dijo en el Congreso que el periodo de la auditoría fue de 168 días, del 13 de noviembre del 2025 al 29 de abril de 2026.

LEE MÁS: ONPE entrega base de datos de actas electorales e informes de auditorias al JNE

Además, Elisa Cabrera, subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, explicó que el alcance de la auditoría involucraba los tres sistemas: Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), Presentación de Resultados y el Sistema de Cómputo Electoral.

Asimismo, la funcionaria también afirmó que M&T International continuará a cargo de la auditoría en la segunda vuelta de los comicios generales.

LEE MÁS: ONPE inicia impresión de material para segunda vuelta tras auditoría anunciada por el JNE

“Nosotros ya iniciamos el jueves de la semana que acaba (7 de mayo) la auditoría de la segunda vuelta. Es la misma empresa que nos va a realizar la auditoría. Le hicimos una adenda al contrato”, dijo al programa dominical.

La convocatoria fue declarada desierta en tres oportunidades. M&T International postuló a la primera, pero fue descalificada porque no contaba con los perfiles requeridos y estándares solicitados. Recién en la cuarta convocatoria cerró contrato con la ONPE.

Riesgos encontrados

Según el informe ejecutivo que reveló la ONPE, la auditoría de M&T International detectó en su mapa de riesgos: 13 hallazgos en la evaluación de funcionalidades; 23 amenazas en el STAE; 104 vulnerabilidades en el Sistema de Cómputo Electoral / Presentación de Resultados; y 5.970 errores en el código fuente.