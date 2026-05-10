Resumen

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ONPE contrató a una empresa para auditoría a las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
ONPE contrató a una empresa para auditoría a las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La empresa M&T International, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016, según reveló “Cuarto Poder”.

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