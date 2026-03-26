A menos de tres semanas de las elecciones generales, representantes de seis agrupaciones políticas expusieron este jueves 26 de marzo sus propuestas sobre vivienda y desarrollo urbano, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la Regional Lima (CAP-RL), con el apoyo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

Los participantes coincidieron en que el país enfrenta un déficit habitacional que, según la CODIP, bordea las 1,9 millones de viviendas, además de una expansión urbana marcada por la informalidad.

“Estamos lejos de reducir este déficit”, advirtió el presidente de la CODIP, Jose Espantoso, al inicio del foro.

“93% del crecimiento de los últimos 20 años se ha hecho de manera ilegal. Eso quiere decir que largamente nos está ganando la batalla la informalidad”, agregó.

Participaron del evento el candidato presidencial Walter Chirinos (Partido PRIN), el postulante a la primera vicepresidencia de la República Raúl Molina (Primero La Gente), los candidatos a diputados Roxana Rocha (Renovación Popular), Carlo Magno (Ahora Nación) y Juan Villarán (alianza Unidad Nacional) y el postulante al Senado Alberto Venero (Partido Integridad Democrática).

Renovación Popular propone entregar bonos de S/ 60 mil

Roxana Rocha, representante del partido de Rafael López Aliaga, planteó el programa “Casa Ya”, que, según explicó, consistirá en entregar bonos de S/ 60 mil y créditos hipotecarios de 30 años para las familias de menos ingresos.

De acuerdo con Rocha, en un eventual gobierno de López Aliaga se construirían departamentos de 55 metros cuadrados, en edificios de cinco pisos, sin ascensor. Esto último para reducir el costo de mantenimiento.

“Estamos en UCI en temas de vivienda [...] El déficit habitacional peruano no es solo numérico, sino de riesgo. Nuestra prioridad absoluta es el traslado de familias que residen en zonas de alto riesgo”, añadió.

Primero La Gente plantea mejorar la calidad de la vivienda

Raúl Molina, representante del partido de Marisol Pérez Tello, cuestionó la propuesta de Renovación Popular. “No sé cómo van a financiar todo lo que se ha ofrecido”, dijo al inicio de su exposición.

Añadió que el problema “es mucho más complejo que pensar en que el Estado pueda construir viviendas”.

De acuerdo con Molina, una eventual gestión de Pérez Tello apostaría por ampliar los subsidios para adquirir departamentos, incentivos para los jóvenes que busquen adquirir su primera vivienda y mejoramiento de los vecindarios.

“La gente en general tiene casa, pero en muy mala calidad y en zonas de mala calidad. Lo que proponemos es mejorarlo, con énfasis en áreas rurales”, añadió.

Integridad Democrática: Plan Perú con agua segura

Alberto Venero, representante del partido de Wolfgang Grozo, propuso destinar S/ 25 mil millones para garantizar “que las viviendas cuenten con saneamiento y conectividad”, como parte del “Plan Perú con agua segura”.

De acuerdo con Venero, en un eventual gobierno de Grozo se implementará un programa nacional de mejoramiento de barrios. Además, se apostará por “mecanismos de control de abajo hacia arriba” para que la burocracia sea eficiente.

Para Venero, “el problema medular” es la falta de control para que se cumplan leyes como las de participación vecinal, simplificación administrativa e idoneidad para los cargos.

Unidad Nacional pone énfasis en la movilidad

En tanto, Juan Villarán, de la alianza liderada por Roberto Chiabra, destacó que” el habitante promedio de Lima pierde hasta cuatro horas para movilizarse”, lo que, según dijo, desencadena en que “la familia pierda contacto”.

Para la alianza Unidad Nacional, urgen sistemas de transporte eficiente, semaforizaciòn inteligente y adaptativa y subvención de viviendas de interés social.

Ahora Nación apuesta por un Estado fuerte

Por su parte, Carlo Magno Salcedo, representante del partido de Alfonso López Chau, se refirió al rol general del Estado, sin abordar propuestas concretas.

“¿Cuál es el rol del Estado que estamos concibiendo? Nosotros ponemos especial relevancia al rol del Estado”. Luego se refirió a una agresiva política de infraestructura y que las ciudades se desarrollen con planificación.

En opinión de Salcedo, “planes existen, pero nunca se cumplen porque tenemos un Estado débil”.

“No hay potencia que se haya desarrollado sin un liderazgo de sus estados y una alianza de sus élites políticas y económicas, la academia, la sociedad civil”, señaló.

PRIN propone un enfoque regional

El candidato presidencial Walter Chirinos señaló que su partido cuenta con múltiples planes de vivienda que responden a las necesidades de las regiones.

“En el enfoque regionalista no existe una sola política de vivienda, sino múltiples polìticas por región. No es lo mismo construir en Puno que en San Martìn”, dijo.

De acuerdo con Chirinos, se debe apostar por la construcción con materiales locales, respeto a la arquitectura andina y amazónica y servicios básicos integrados.

“La vivienda no solo es infraestructura, es seguridad, desarrollo económico y cohesión social. [...] Los ejes tienen que empezar por la descentralización”, aseveró.

Los organizadores del foro esperaban la participación del candidato presidencial Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde); no obstante, este no acudió.