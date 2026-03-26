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Resumen

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Foro sobre vivienda organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Foto: Fernando Sangama / GEC
Foro sobre vivienda organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Foto: Fernando Sangama / GEC
/ FERNANDO SANGAMA
Por Martín Calderón

A menos de tres semanas de las elecciones generales, representantes de seis agrupaciones políticas expusieron este jueves 26 de marzo sus propuestas sobre vivienda y desarrollo urbano, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la Regional Lima (CAP-RL), con el apoyo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

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