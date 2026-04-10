Con un discurso de confrontación y promesas de mano dura, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) cerró su campaña el último jueves, en un mitin en las inmediaciones del Campo de Marte, en Jesús María.

López Aliaga llegó a ese punto tras semanas de recorridos por Lima y regiones, en una campaña que combinó caravanas, visitas a mercados y mítines en zonas populares, en su segundo intento por llegar a Palacio de Gobierno.

Durante su mitin de cierre, arremetió contra sus rivales en la contienda presidencial, así como contra el Ministerio Público, el Poder Judicial y la prensa. A esta última la acusó de ser cómplice de la corrupción y de “traicionar al Perú”. “A partir del 28 de julio se me alinean”, afirmó.

Ejes del último discurso

El candidato presidencial centró su discurso final en la inseguridad ciudadana, el avance de la criminalidad y lo que calificó como la ineficacia del Estado. En ese marco, planteó la “deportación inmediata” de ciudadanos venezolanos indocumentados, la adquisición de equipos de interceptación telefónica bajo el concepto de “chuponeo legal” y que, “por decreto de la Presidencia”, los delincuentes capturados en flagrancia sean sometidos a la justicia militar.

Además, insistió en su propuesta de reducir el número de ministerios de 18 a seis. “A todos los vagos, a toda la gente que ha contratado César Acuña, a su casa”, aseguró.

También propuso salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ha insistido a lo largo de su campaña.

“Tenemos que retirarnos en dos legislaturas. Y si es necesario poner cadena perpetua y pena de muerte, la ponemos. Pero la pena de muerte será por referéndum”, dijo. No obstante, la Constitución establece que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona.

Lima, jueves 9 de marzo. Mitin de cierre de campaña del partido político Renovación Popular en la avenida de la Peruanidad. Foto: Julio Reaño / GEC / JULIO REAÑO

Últimos recorridos

Antes de liderar el mitin en Jesús María, recorrió Ventanilla en caravana junto a su candidata a la primera vicepresidencia, la congresista Norma Yarrow.

Poco después se trasladó a San Juan de Miraflores, donde encabezó un mitin acompañado de su candidato a la segunda vicepresidencia, Jhon Ramos Malpica.

En sus intervenciones más recientes, ha reiterado que, de llegar a la Presidencia, asumirá personalmente la conducción de la Policía Nacional. Esta vez, desde Jesús María, prometió desaparecer el penal de Barbadillo y mandar a la selva a los expresidentes que se encuentran recluidos allí.

El énfasis en la mano dura siempre estuvo acompañado de un tono confrontacional. Recientemente respondió con insultos a opositores que le lanzaron huevos durante un mitin en Andahuaylas.