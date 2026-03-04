El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral invocó a los partidos políticos que participan en las elecciones generales del 2026 a evitar agresiones, ataques personales o colectivos, o cualquier otra manifestación de violencia o amenaza “que mancille el proceso electoral o vulnere su transparencia”.

En su Exhortación N° 3, recordó a las organizaciones políticas que asumieron el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, cuyo primer punto es “conducir su participación en el proceso electoral de conformidad con los valores democráticos y los principios constitucionales”.

Indicó que ese primer compromiso incluye “tolerancia cero” ante cualquier tipo de agresión, ya sea personal o colectivo, que afecte el normal desarrollo del proceso electoral o vulnere su transparencia.

“El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, en el marco de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al asumir el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, y en ejercicio de su función orientadora y preventiva, recuerda a los partidos y organizaciones políticas suscriptoras del mismo que el primer compromiso adoptado es el de conducir su participación en el proceso electoral de conformidad con los valores democráticos y los principios constitucionales que rigen a los ciudadanos de la república del Perú”, expresó.

“Que esto incluye la tolerancia cero ante agresiones, ataques personales o colectivos, o cualquier otra manifestación de violencia o amenaza que mancille el proceso electoral o vulnere su transparencia”, agregó.

En Exhortación N° 3, el Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral recuerda a las agrupaciones políticas el compromiso adoptado entre los participantes de la contienda electoral: tolerancia cero ante agresiones, ataques personales o cualquier manifestación de violencia. pic.twitter.com/UolJDdUct7 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 4, 2026

Por ello, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral instó a los partidos a comprometer a sus miembros y simpatizantes a que no se repitan “agresiones físicas y/o verbales, así como uso malintencionado de la información personal”.

“Instamos a los participantes en la contienda, a recordar, que es su deber comprometer a sus afiliados, directivos, adherentes y simpatizantes con estos mismos valores, de modo que hechos como los suscitados en los últimos días sobre agresiones físicas y/o verbales, así como uso malintencionado de la información personal entre contrincantes políticos o sus simpatizantes, no se repitan”, sentenció.

Cabe indicar que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral es presidido por Mariela Noles Cotito e integrado por Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa.