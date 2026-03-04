Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral es presidido por Mariela Noles Cotito e integrado por Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa. (Foto: JNE)
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral es presidido por Mariela Noles Cotito e integrado por Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral invocó a los partidos políticos que participan en las elecciones generales del 2026 a evitar agresiones, ataques personales o colectivos, o cualquier otra manifestación de violencia o amenaza “que mancille el proceso electoral o vulnere su transparencia”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.