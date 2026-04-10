El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral pidió a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la población a participar en la jornada de este domingo 12 de abril en las elecciones generales del 2026.

En su comunicado de este viernes 10 de abril, el colegiado subrayó la necesidad de que la ciudadanía acuda a las urnas de manera activa, informada y respetuosa.

Ahí instan a los electores a emitir un voto con “responsabilidad y esperanza”, enfatizando que el sufragio debe estar exento de cualquier tipo de presiones por su naturaleza de libre y consciente.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral convoca a la ciudadanía a concurrir a las urnas con responsabilidad y esperanza, así también exhorta a las agrupaciones políticas a actuar con responsabilidad y respeto hacía la ciudadanía y hacia el proceso electoral en su conjunto. pic.twitter.com/WHgNmbsMHh — JNE Perú (@JNE_Peru) April 10, 2026

El comunicado destaca que el ejercicio de una ciudadanía activa representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, señala que las Elecciones Generales 2026 son una oportunidad decisiva para definir el rumbo del país y reafirmar el compromiso con la vida democrática

Tribunal de Honor se dirige a partidos políticos

En su comunicado, el Tribunal de Honor exhorta a las agrupaciones políticas, candidatos y simpatizantes, a quienes que actúen corresponsabilidad y demandó respeto hacia la ciudadanía y hacia la integridad del proceso electoral en su conjunto.

Este órgano, de naturaleza ad honorem, está integrado por Mariela Noles Cotito, quien lo preside, junto a Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa. Su función principal es actuar como veedor del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos durante la campaña.

Finalmente, el tribunal reafirmó que cada voto cuenta y que el futuro de la nación se construye con la participación de todos los peruanos.