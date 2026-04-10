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Tribunal de Honor exhorta a la ciudadanía a votar y a los partidos políticos respetar el proceso electoral. (Foto: Andina)
Tribunal de Honor exhorta a la ciudadanía a votar y a los partidos políticos respetar el proceso electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral pidió a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la población a participar en la jornada de este domingo 12 de abril en las elecciones generales del 2026.

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