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Roberto Sánchez es el candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: César Campos/GEC)
Roberto Sánchez es el candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: César Campos/GEC)
Por Redacción EC

Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, indicó que Juntos por el Perú (JP) le habría ofrecido eventuales ministerios a su partido en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, pero la propuesta fue desechada finalmente por su Comité Ejecutivo Nacional.

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