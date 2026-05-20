Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, indicó que Juntos por el Perú (JP) le habría ofrecido eventuales ministerios a su partido en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, pero la propuesta fue desechada finalmente por su Comité Ejecutivo Nacional.

En entrevista con Canal N, señaló que la propuesta incluía un eventual cogobierno, pero desde su agrupación política no se aceptó dicha posibilidad porque no es de su “interés” brindar apoyo a cambio de ministerios.

“Ellos incluso nos hicieron llegar la posibilidad de que si nosotros estuviéramos interesados en participar en ministerios o en un eventual cogobierno, y por eso nosotros decimos no. Nosotros no vamos a apoyar a cambios de ministerios, no es nuestro interés”, expresó.

Salcedo explicó que la propuesta llegó a través de conversaciones entre los voceros de ambos partidos, aunque admitió que ha conversado tanto con el candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, y la exministra de la Mujer Anahí Durand.

“(Se planteó que) como Ahora Nación pudiéramos considerar participar en esta idea de un gabinete de unidad nacional. Fue a través de los voceros, han sido conversaciones. (Fue) Roberto Sánchez Anahí Durand, yo he conversado con él ciertamente”, subrayó.

“Lo que ha ocurrido es que nosotros sí hemos deliberado eso además en nuestro Comité Ejecutivo Nacional, con los congresistas electos, y la posición ha sido por unanimidad que no queremos participar en el Gobierno”, agregó.

Salcedo también reveló que propuso nombres y uno de ellos fue el de Mesías Guevara, excandidato presidencial del Partido Morado y con quien ya existen conversaciones en camino, pero reiteró que Ahora Nación declinó la propuesta de un eventual cogobierno.

“Preferimos no ser parte de un cogobierno porque eso nos va a mantener en una posición crítica. Nosotros confiamos -por las conversaciones- en que se va a cumplir las palabras y si es así, podrá empezar un periodo de estabilidad, esperamos”, acotó.

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“¿Qué pasa si ocurre un incumplimiento y tú ya estás involucrado en un gobierno? Obviamente eso es como un matrimonio, si el apoyo es: ‘nosotros sugerimos, recomendaciones, ustedes aceptan, nos parece bien’, y, digamos, en el proceso se va construyendo esa confianza. Lo que sí es verdad es que Juntos por el Perú evidentemente tiene que dar señales que disipen la desconfianza que existe sobre su candidatura, eso es innegable”, sentenció.