Vocero de mineros informales encabeza lista de Renovación Popular

Uno de los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno), Javier Bernal Salas, encabeza ahora la lista de precandidatos para diputados por Puno de Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga.

Bernal es investigado desde el 2020 por la Fiscalía Especializada de Juliaca por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a un caso de minería ilegal. Aunque él niega realizar esa actividad.

“Denunciaron a un promedio de 22 personas, entre ellas a dos abogados, incluido yo. Pero seguro se me va a excluir, porque es por minería ilegal y yo no la ejerzo”, enfatizó en diálogo con este Diario.

Es parte de los –por lo menos– siete representantes de la Confemin que se afiliaron al partido de López Aliaga en el 2024, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio. Como asesor de esta organización, ha participado en reuniones con congresistas y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Desde el 2022, registra más de 20 visitas a oficinas de legisladores como Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina (Somos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Eduardo Salhuana y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso), entre otros, para tratar temas de agenda de la minería informal.

Visitas de Javier Bernal como representante de Conhfemin a las oficinas de los congresistas

Los parlamentarios visitados por Bernal finalmente votaron en noviembre último en la Comisión de Energía y Minas a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027.

— Concesiones mineras—

Los vínculos de Bernal con la minería informal datan de hace varios años en Puno, según identificó El Comercio. Según consta en Sunarp, es apoderado desde el 2016 de Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L., que cuenta con una inscripción en Reinfo vigente por la concesión minera Chibolo 2, en el distrito de Ayapata, cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, afectada por la presencia de mineros ilegales.

Bernal puede actuar como representante en nombre de la empresa en mesas de diálogo y en negociaciones vinculadas a la concesión Chibolo 2. Con ese poder ha asesorado a Irma Cahuana, dueña de la empresa que fue investigada por la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente por contaminación ambiental.

Poder entregado por minera a Javier Bernal

Además, en el 2018, fue presidente por tres años del directorio de Consorcio Minero Real Mukumayo S.A., empresa que cuenta con una inscripción vigente en Reinfo por la concesión minera Media Naranja Nº 1000, ubicada en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya.

Presidente del directorio de empresa minera en vías de formalización

Consultado por este Diario, Bernal negó que tenga concesiones a su nombre, pero reconoció que es apoderado de Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L. “No soy ‘reinfonista’, no tengo concesiones, y no realizo actividad minera. Mi función es asesorar mineras, porque mi madre ha sido minera artesanal. Desde que nací, hay un vínculo con la pequeña minería”, dijo.

El abogado indicó que, de llegar al Parlamento, impulsará una agenda social para Puno y no una agenda minera, aunque, consultado sobre la vigencia del Reinfo, señaló: “Nosotros no necesitamos ampliación, sino una nueva ley, como ni el Parlamento ni el gobierno han podido satisfacer esta demanda, la única opción que queda es ampliar por el plazo que se negocia”.

Sobre su vínculo con López Aliaga, dijo que son “amigos” desde hace varios años. Este Diario intentó contactar con el líder de Renovación Popular mediante llamadas, mensajes y se le envió un cuestionario vía correo electrónico, pero no hubo respuesta .Tampoco la hubo desde el partido.

Javier Bernal ha señalado que mantiene una larga amistad con Raúl López Aliaga

El elegido

Javier Bernal es el único de los siete representantes de la Confemin que se afiliaron a Renovación Popular en el 2024 que es precandidato para las elecciones del 2026.

Públicamente pidió licencia gremial para dedicarse a “temas de carácter político”. Sin embargo, no ha mostrado documentación que lo avale.