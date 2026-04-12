Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

Colegio 7104 Ramiro Prialé, Lurín, no pudieron sufragar por qué venció el plazo de instalación de las mesas. (Foto: El Comercio)

La jornada electoral programada para este domingo 12 de abril se vio empañada por una serie de irregularidades por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que no logró la instalación del 100% de mesas de sufragio estimadas.

Uno de los casos tuvo lugar en la I.E. 7104 Ramiro Prialé en el distrito de Lurín, luego de que se venciera el plazo apertura de las mismas, generando un malestar general por parte de un importante número de ciudadanos que se hizo presente hasta el lugar.

Ellos no lograron ingresar y, tras el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones, asistirán a votar este lunes 13 de abril en el mismo lugar y horarios establecidos en un primer lugar.

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