Elecciones 2026: Ya son 24 las fórmulas presidenciales inscritas y en carrera electoral

A menos de 100 días para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), el panorama electoral empieza a definirse y ya suman 24 las fórmulas presidenciales inscritas oficialmente para la carrera electoral, lo que equivale al 67% de las 36 planchas que anunciaron su intención de competir en la contienda del próximo 12 de abril.
Entre las últimas fórmulas que quedaron inscritas ayer ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 figuran las encabezadas por Rafael Belaunde (Libertad Popular), Carlos Espá (SíCreo), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Vladimir Cerrón (Perú Libre) [ver cuadro].
“La inscripción de una lista implica que oficialmente participará en las elecciones generales de abril; sin embargo, ello no impide que pueda producirse la exclusión de alguno de sus integrantes por una sentencia condenatoria —incluso hasta un día antes de la votación— o que se registre una renuncia”, explicó a El Comercio Roy Mendoza, especialista en derecho electoral.
En tanto, el 31% de las planchas se encuentra aún en la etapa de presentación de tachas, habiéndose formulado impugnaciones formales contra tres: Mario Vizcarra (Perú Primero), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País), respectivamente.
En contraparte, la fórmula encabezada por Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) fue declarada improcedente por extemporánea, una decisión que será apelada y que, de quedar firme, dejaría fuera de la carrera electoral a la agrupación.
—Las tachas en trámite—
Contra la plancha que encabeza Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se han planteado dos impugnaciones, ambas cuestionando el proceso de democracia interna realizado el 30 de noviembre mediante la modalidad de afiliados. Se sostiene el “incumplimiento” de los estatutos partidarios y se requiere su exclusión de la contienda.
Asimismo, la postulación de Mario Vizcarra (Perú Primero) —hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra— acumula tres tachas, todas ellas por registrar una condena en su contra por peculado.
En 2005, una sala de Moquegua lo sentenció a tres años de prisión suspendida, información que el propio candidato consignó en su hoja de vida, señalando que la pena fue cumplida y que se encuentra rehabilitado.
Sin embargo, los impugnantes sostienen que estaría legalmente impedido de postular, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública. El JNE tendrá la última palabra al respecto.
A ello se suma la tacha presentada recientemente contra José Williams (Avanza País), que cuestiona la información sobre ingresos consignada en su declaración jurada y solicita la nulidad del proceso interno en el que fue elegido.
Esta impugnación fue declarada inadmisible por un tema de forma, otorgándose un plazo de un día para su subsanación.
