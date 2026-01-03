Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Elecciones 2026: Ya son 24 las fórmulas presidenciales inscritas y en carrera electoral
A menos de 100 días para las , el panorama electoral empieza a definirse y ya suman 24 las fórmulas presidenciales inscritas oficialmente para la carrera electoral, lo que equivale al 67% de las 36 planchas que anunciaron su intención de competir en la contienda del próximo 12 de abril.

MIRA: Un año, tres expresidentes condenados: Humala, Vizcarra y Castillo fueron sentenciados por graves delitos en el 2025

Entre las últimas fórmulas que quedaron inscritas ayer ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 figuran las encabezadas por Rafael Belaunde (Libertad Popular), Carlos Espá (SíCreo), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Vladimir Cerrón (Perú Libre) [ver cuadro].

Héctor Villalobos
Fórmula Presidencial

FÓRMULA PRESIDENCIAL

Corte: 16:00 p.m. — 02/01/2026
# Expediente Partido Presidente Vicepresidente 1 Vicepresidente 2 Estado
1EG.2026015319Avanza PaísWilliams Zapata José DanielAltuve-Febres Lores Fernan RomanoTudela Gutierrez Adriana JosefinaPUBLICADO PARA TACHAS
2EG.2026015411Fuerza PopularFujimori Higuchi Keiko SofíaGalarreta Velarde Luis FernandoTorres Morales Miguel ÁngelINSCRITO
3EG.2026015508Alianza para el ProgresoAcuña Peralta CésarTumi Rivas Jessica MilagrosSoto Reyes AlejandroINSCRITO
4EG.2026015563Partido del Buen GobiernoNieto Montesinos JorgeMatute Charun Susana Flor de MaríaCaballero Leon Carlos DavidINSCRITO
5EG.2026015598Renovación PopularLópez Aliaga Cazorla Rafael BernardoYarrow Lumbreras Norma MartinaRamos Malpica Jhon IvanTACHA EN TRÁMITE
6EG.2026015599Un camino diferenteFernández Bazán Rosario del PilarFernández Bazán César ArturoPinillos Vinces Carlos DaniloINSCRITO
7EG.2026015611Partido Demócrata VerdeGonzales Castillo AlexSánchez Perales Maritza del Carmen Rosario MilagrosMurazzo Carrillo Felix MedardoINSCRITO
8EG.2026015624Partido Patriótico del PerúCaller Gutierrez HerbertMontes Tello Rossana ElenaCarcovich Cortelezzi Jorge AquilesINSCRITO
9EG.2026015748Unidad NacionalChiabra León Roberto EnriqueBedoya Denegri Javier IgnacioMendoza Flores Neldy RoxanaINSCRITO
10EG.2026015875Ahora NaciónLópez Chau Nava Pablo AlfonsoVillanueva Carbajal Luis AlbertoBuendía Mestoquiari Ruth ZenaidaINSCRITO
11EG.2026015918Podemos PerúLuna Gálvez José LeónGarcía Rodríguez Jaqueline CeciliaNoblecilla Olaechea Raul MartinINSCRITO
12EG.2026015919Libertad PopularBelaúnde Llosa Rafael JorgeCateriano Bellido Pedro ÁlvaroPorles Bazalar Tania UlrikaINSCRITO
13EG.2026016179SíCreoEspa y Garcés-Alvear Alfonso CarlosSanta María Silva Alejandro AgustínYanzich Villagarcía Melitza MelaniaINSCRITO
14EG.2026016259Juntos por el PerúSánchez Palomino Roberto HelbertMárquez Huanca AnaliCuro Bustincio BrígidaINSCRITO
15EG.2026016269Salvemos al PerúOrtiz Villano AntonioFreundt López Jaime José EduardoDemurtas Moya Giovanna AngelaINSCRITO
16EG.2026016326VenceremosAtencio Sotomayor Ronald DarwinRivera Huamán Elena CarmenQuintanilla Chacón Alberto EugenioPUBLICADO PARA TACHAS
17EG.2026016398Partido País para TodosÁlvarez Loayza Carlos GonzaloChambizea Reyes María CristinaGuevara Vivanco Diego EdgarPUBLICADO PARA TACHAS
18EG.2026016416Perú AcciónDiez-Canseco Távara Francisco ErnestoKoster Jauregui Roberto DiegoQuispe Torres Clara AmeliaPUBLICADO PARA TACHAS
19EG.2026016417Integridad DemocráticaGrozo Costa Wolfgang MarioAzabache Miranda Bertha CeciliaPrada Chipayo WellingtonPUBLICADO PARA TACHAS
20EG.2026016451Partido Cívico ObrasBelmont Cassinelli Ricardo PabloBarragán Coloma Daniel HugoHancco Hancco Dina IrenePUBLICADO PARA TACHAS
21EG.2026016455Perú ModernoJaico Carranza Carlos ErnestoAlmenara Huayta Miguel ElíasQuispe Santos Liz VerónicaINSCRITO
22EG.2026016494Cooperación PopularLescano Ancieta YonhySalazar Jauregui Carmela SileneLazo Valles Vanessa RubithPUBLICADO PARA TACHAS
23EG.2026016511Partido Democrático FederalMasse Fernández Armando JoaquínAcuña Peralta VirgilioDíaz Pablo Lydia LourdesPUBLICADO PARA TACHAS
24EG.2026016521Partido Aprista PeruanoValderrama Peña Pitter EnriqueValdivia Acuña María InésVásquez Sánchez Lucio AntonioINSCRITO
25EG.2026016547Frente de la Esperanza 2021Olivera Vega Luis FernandoLeón Chinchay Elizabeth María del RosarioCuaresma Sánchez Carlos RicardoINSCRITO
26EG.2026016575Partido Demócrata Unido PerúCarrasco Salazar CharlieParedes Verdy María EdithSegovia Quin Wilbert GabinoINSCRITO
27EG.2026016637Fuerza y LibertadMolinelli Aristondo Fiorella GianninaVioleta López Gilbert FelixPariona Ore María LuzINSCRITO
28EG.2026016711Somos PerúForsyth Sommer George PatrickLozada Baldwin Johanna GabrielaOlave Ugarte HerbeINSCRITO
29EG.2026016919Perú PrimeroVizcarra Cornejo Mario EnriqueIllanes Calderón Carlos HernánMendoza Díaz Judith CarlaTACHA EN TRÁMITE
30EG.2026016976Perú LibreCerrón Rojas Vladimir RoyCruz Mamani FlavioRojas López BerthaINSCRITO
31EG.2026017066ProgresemosJaimes Blanco Paul DavisGuillén Tuanama Mónica MargotCaloggero Encina Jorge LuisINSCRITO
32EG.2026017092Partido MoradoGuevara Amasifuen Mesías AntonioCueva Escobedo Heber DiomedesLiñán Solís Marisol YolandaINSCRITO
33EG.2026017095Partido Político PRINChirinos Purizaga Walter GilmerVega Ybañez Julio AlbertoVargas Gil Mayra LizethINSCRITO
34EG.2026017341Fe en el PerúPaz de la Barra Freigeiro Álvaro GonzaloArteaga Narváez Yessika RoxsanaPalacios Rodríguez Shellah BelénINSCRITO
35EG.2026017462Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE PerúBecerra García NapoleónHuamán Henriquez Winston ClementeCuayla Cuayla Nelida JulianaPUBLICADO PARA TACHAS
36EG.2026017581Partido Político Primero la GenteMarisol Pérez TelloRaúl Molina MartínezManuel Ato-CarreraIMPROCEDENTE

“La inscripción de una lista implica que oficialmente participará en las elecciones generales de abril; sin embargo, ello no impide que pueda producirse la exclusión de alguno de sus integrantes por una sentencia condenatoria —incluso hasta un día antes de la votación— o que se registre una renuncia”, explicó a El Comercio Roy Mendoza, especialista en derecho electoral.

En tanto, el 31% de las planchas se encuentra aún en la etapa de presentación de tachas, habiéndose formulado impugnaciones formales contra tres: Mario Vizcarra (Perú Primero), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País), respectivamente.

En contraparte, la fórmula encabezada por Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) fue declarada improcedente por extemporánea, una decisión que será apelada y que, de quedar firme, dejaría fuera de la carrera electoral a la agrupación.

—Las tachas en trámite—

Contra la plancha que encabeza Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se han planteado dos impugnaciones, ambas cuestionando el proceso de democracia interna realizado el 30 de noviembre mediante la modalidad de afiliados. Se sostiene el “incumplimiento” de los estatutos partidarios y se requiere su exclusión de la contienda.

Asimismo, la postulación de Mario Vizcarra (Perú Primero) —hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra— acumula tres tachas, todas ellas por registrar una condena en su contra por peculado.

En 2005, una sala de Moquegua lo sentenció a tres años de prisión suspendida, información que el propio candidato consignó en su hoja de vida, señalando que la pena fue cumplida y que se encuentra rehabilitado.

Sin embargo, los impugnantes sostienen que estaría legalmente impedido de postular, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública. El JNE tendrá la última palabra al respecto.

Mario Vizcarra acude al penal Barbadillo donde viene cumpliendo condena el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Mario Vizcarra acude al penal Barbadillo donde viene cumpliendo condena el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
/ JOEL ALONZO

A ello se suma la tacha presentada recientemente contra José Williams (Avanza País), que cuestiona la información sobre ingresos consignada en su declaración jurada y solicita la nulidad del proceso interno en el que fue elegido.

Esta impugnación fue declarada inadmisible por un tema de forma, otorgándose un plazo de un día para su subsanación.

