Elecciones 2026: Ya son 24 las fórmulas presidenciales inscritas y en carrera electoral

A menos de 100 días para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), el panorama electoral empieza a definirse y ya suman 24 las fórmulas presidenciales inscritas oficialmente para la carrera electoral, lo que equivale al 67% de las 36 planchas que anunciaron su intención de competir en la contienda del próximo 12 de abril.

Entre las últimas fórmulas que quedaron inscritas ayer ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 figuran las encabezadas por Rafael Belaunde (Libertad Popular), Carlos Espá (SíCreo), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Vladimir Cerrón (Perú Libre) [ver cuadro].

Fórmula Presidencial FÓRMULA PRESIDENCIAL Corte: 16:00 p.m. — 02/01/2026 # Expediente Partido Presidente Vicepresidente 1 Vicepresidente 2 Estado 1 EG.2026015319 Avanza País Williams Zapata José Daniel Altuve-Febres Lores Fernan Romano Tudela Gutierrez Adriana Josefina PUBLICADO PARA TACHAS 2 EG.2026015411 Fuerza Popular Fujimori Higuchi Keiko Sofía Galarreta Velarde Luis Fernando Torres Morales Miguel Ángel INSCRITO 3 EG.2026015508 Alianza para el Progreso Acuña Peralta César Tumi Rivas Jessica Milagros Soto Reyes Alejandro INSCRITO 4 EG.2026015563 Partido del Buen Gobierno Nieto Montesinos Jorge Matute Charun Susana Flor de María Caballero Leon Carlos David INSCRITO 5 EG.2026015598 Renovación Popular López Aliaga Cazorla Rafael Bernardo Yarrow Lumbreras Norma Martina Ramos Malpica Jhon Ivan TACHA EN TRÁMITE 6 EG.2026015599 Un camino diferente Fernández Bazán Rosario del Pilar Fernández Bazán César Arturo Pinillos Vinces Carlos Danilo INSCRITO 7 EG.2026015611 Partido Demócrata Verde Gonzales Castillo Alex Sánchez Perales Maritza del Carmen Rosario Milagros Murazzo Carrillo Felix Medardo INSCRITO 8 EG.2026015624 Partido Patriótico del Perú Caller Gutierrez Herbert Montes Tello Rossana Elena Carcovich Cortelezzi Jorge Aquiles INSCRITO 9 EG.2026015748 Unidad Nacional Chiabra León Roberto Enrique Bedoya Denegri Javier Ignacio Mendoza Flores Neldy Roxana INSCRITO 10 EG.2026015875 Ahora Nación López Chau Nava Pablo Alfonso Villanueva Carbajal Luis Alberto Buendía Mestoquiari Ruth Zenaida INSCRITO 11 EG.2026015918 Podemos Perú Luna Gálvez José León García Rodríguez Jaqueline Cecilia Noblecilla Olaechea Raul Martin INSCRITO 12 EG.2026015919 Libertad Popular Belaúnde Llosa Rafael Jorge Cateriano Bellido Pedro Álvaro Porles Bazalar Tania Ulrika INSCRITO 13 EG.2026016179 SíCreo Espa y Garcés-Alvear Alfonso Carlos Santa María Silva Alejandro Agustín Yanzich Villagarcía Melitza Melania INSCRITO 14 EG.2026016259 Juntos por el Perú Sánchez Palomino Roberto Helbert Márquez Huanca Anali Curo Bustincio Brígida INSCRITO 15 EG.2026016269 Salvemos al Perú Ortiz Villano Antonio Freundt López Jaime José Eduardo Demurtas Moya Giovanna Angela INSCRITO 16 EG.2026016326 Venceremos Atencio Sotomayor Ronald Darwin Rivera Huamán Elena Carmen Quintanilla Chacón Alberto Eugenio PUBLICADO PARA TACHAS 17 EG.2026016398 Partido País para Todos Álvarez Loayza Carlos Gonzalo Chambizea Reyes María Cristina Guevara Vivanco Diego Edgar PUBLICADO PARA TACHAS 18 EG.2026016416 Perú Acción Diez-Canseco Távara Francisco Ernesto Koster Jauregui Roberto Diego Quispe Torres Clara Amelia PUBLICADO PARA TACHAS 19 EG.2026016417 Integridad Democrática Grozo Costa Wolfgang Mario Azabache Miranda Bertha Cecilia Prada Chipayo Wellington PUBLICADO PARA TACHAS 20 EG.2026016451 Partido Cívico Obras Belmont Cassinelli Ricardo Pablo Barragán Coloma Daniel Hugo Hancco Hancco Dina Irene PUBLICADO PARA TACHAS 21 EG.2026016455 Perú Moderno Jaico Carranza Carlos Ernesto Almenara Huayta Miguel Elías Quispe Santos Liz Verónica INSCRITO 22 EG.2026016494 Cooperación Popular Lescano Ancieta Yonhy Salazar Jauregui Carmela Silene Lazo Valles Vanessa Rubith PUBLICADO PARA TACHAS 23 EG.2026016511 Partido Democrático Federal Masse Fernández Armando Joaquín Acuña Peralta Virgilio Díaz Pablo Lydia Lourdes PUBLICADO PARA TACHAS 24 EG.2026016521 Partido Aprista Peruano Valderrama Peña Pitter Enrique Valdivia Acuña María Inés Vásquez Sánchez Lucio Antonio INSCRITO 25 EG.2026016547 Frente de la Esperanza 2021 Olivera Vega Luis Fernando León Chinchay Elizabeth María del Rosario Cuaresma Sánchez Carlos Ricardo INSCRITO 26 EG.2026016575 Partido Demócrata Unido Perú Carrasco Salazar Charlie Paredes Verdy María Edith Segovia Quin Wilbert Gabino INSCRITO 27 EG.2026016637 Fuerza y Libertad Molinelli Aristondo Fiorella Giannina Violeta López Gilbert Felix Pariona Ore María Luz INSCRITO 28 EG.2026016711 Somos Perú Forsyth Sommer George Patrick Lozada Baldwin Johanna Gabriela Olave Ugarte Herbe INSCRITO 29 EG.2026016919 Perú Primero Vizcarra Cornejo Mario Enrique Illanes Calderón Carlos Hernán Mendoza Díaz Judith Carla TACHA EN TRÁMITE 30 EG.2026016976 Perú Libre Cerrón Rojas Vladimir Roy Cruz Mamani Flavio Rojas López Bertha INSCRITO 31 EG.2026017066 Progresemos Jaimes Blanco Paul Davis Guillén Tuanama Mónica Margot Caloggero Encina Jorge Luis INSCRITO 32 EG.2026017092 Partido Morado Guevara Amasifuen Mesías Antonio Cueva Escobedo Heber Diomedes Liñán Solís Marisol Yolanda INSCRITO 33 EG.2026017095 Partido Político PRIN Chirinos Purizaga Walter Gilmer Vega Ybañez Julio Alberto Vargas Gil Mayra Lizeth INSCRITO 34 EG.2026017341 Fe en el Perú Paz de la Barra Freigeiro Álvaro Gonzalo Arteaga Narváez Yessika Roxsana Palacios Rodríguez Shellah Belén INSCRITO 35 EG.2026017462 Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE Perú Becerra García Napoleón Huamán Henriquez Winston Clemente Cuayla Cuayla Nelida Juliana PUBLICADO PARA TACHAS 36 EG.2026017581 Partido Político Primero la Gente Marisol Pérez Tello Raúl Molina Martínez Manuel Ato-Carrera IMPROCEDENTE

“La inscripción de una lista implica que oficialmente participará en las elecciones generales de abril; sin embargo, ello no impide que pueda producirse la exclusión de alguno de sus integrantes por una sentencia condenatoria —incluso hasta un día antes de la votación— o que se registre una renuncia” , explicó a El Comercio Roy Mendoza, especialista en derecho electoral.

En tanto, el 31% de las planchas se encuentra aún en la etapa de presentación de tachas, habiéndose formulado impugnaciones formales contra tres: Mario Vizcarra (Perú Primero), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Williams (Avanza País), respectivamente.

En contraparte, la fórmula encabezada por Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) fue declarada improcedente por extemporánea, una decisión que será apelada y que, de quedar firme, dejaría fuera de la carrera electoral a la agrupación.

—Las tachas en trámite—

Contra la plancha que encabeza Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se han planteado dos impugnaciones, ambas cuestionando el proceso de democracia interna realizado el 30 de noviembre mediante la modalidad de afiliados. Se sostiene el “incumplimiento” de los estatutos partidarios y se requiere su exclusión de la contienda.

Asimismo, la postulación de Mario Vizcarra (Perú Primero) —hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra— acumula tres tachas, todas ellas por registrar una condena en su contra por peculado.

En 2005, una sala de Moquegua lo sentenció a tres años de prisión suspendida, información que el propio candidato consignó en su hoja de vida, señalando que la pena fue cumplida y que se encuentra rehabilitado.

Sin embargo, los impugnantes sostienen que estaría legalmente impedido de postular, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública. El JNE tendrá la última palabra al respecto.

Mario Vizcarra acude al penal Barbadillo donde viene cumpliendo condena el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

A ello se suma la tacha presentada recientemente contra José Williams (Avanza País), que cuestiona la información sobre ingresos consignada en su declaración jurada y solicita la nulidad del proceso interno en el que fue elegido.

Esta impugnación fue declarada inadmisible por un tema de forma, otorgándose un plazo de un día para su subsanación.