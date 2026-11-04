Elecciones se realizaron el domingo 4 de octubre. Foto: GEC
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Este miércoles 4 de noviembre se cumple un mes desde que los limeños acudieron a las urnas para elegir al próximo alcalde de Lima. No obstante, el conteo de votos todavía no concluye. Tres actas electorales permanecen pendientes de contabilización, de mesas de sufragio ubicadas en Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita.

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