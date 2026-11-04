Este miércoles 4 de noviembre se cumple un mes desde que los limeños acudieron a las urnas para elegir al próximo alcalde de Lima. No obstante, el conteo de votos todavía no concluye. Tres actas electorales permanecen pendientes de contabilización, de mesas de sufragio ubicadas en Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita.

Las tres actas presentan errores aritméticos; es decir, la suma de los votos obtenidos por cada partido, más los votos en blanco o nulos, no coincide con el total de ciudadanos que votaron en la mesa.

El acta de Villa María del Triunfo, de la mesa 052217, fue remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Sur 2 un día después de las elecciones.

Acta pendiente

Ese JEE la declaró válida el pasado 19 de octubre, pero Somos Perú apeló la decisión y solicitó el “cotejo efectivo” o un recuento de los votos. Su cuestionamiento se limitó a los resultados de la elección distrital.

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El último lunes, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conocían los detalles de la resolución.

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que el JNE se ha demorado en resolver el caso. Explicó que, tras emitir su decisión, el organismo electoral debe devolver el expediente al JEE Lima Sur 2 para que proceda conforme a lo resuelto.

En tanto, el acta de Comas, de la mesa 040987, fue enviada al JEE Lima Norte 2 por consignar un número de votos menor que la cantidad de ciudadanos que votaron.

El JEE Lima Norte 2 declaró válida el acta el pasado 12 de octubre, pero Renovación Popular apeló esa resolución tres días después.

En su apelación, el partido de Rafael López Aliaga pidió que se contabilizaran a su favor 40 votos que habían sido considerados nulos. Además, solicitó que se realizara un recuento de votos.

El pasado 21 de octubre, el pleno del JNE ordenó que el JEE Lima Norte 2 realice el recuento.

Por último, el acta de Santa Anita, de la mesa 061789, fue remitida al JEE Lima Este 1. En el proceso, Avanza País presentó una apelación que fue declarada fundada por el JNE.

Una fuente de El Comercio señaló que el lunes 9 de noviembre, el JEE Lima Este 1 realizará dos recuentos de votos de Santa Anita.

La ONPE dijo a El Comercio que han contabilizado todas las actas sin observación. “Las que pasan por recuento o tienen alguna observación están como pendientes y apenas los JEE nos las remitan, son procesadas y contabilizadas en nuestros centros de cómputo”.

El organismo añadió que está pendiente del retorno de las actas para cerrar los centros de cómputo.

Expectativa y responsabilidades

José Manuel Villalobos estimó que las resoluciones de los casos pendientes se conocerían recién la próxima semana. En su opinión, los jurados electorales especiales debieron realizar el recuento de votos con anticipación.

El especialista explicó que, cuando un acta presenta observaciones, primero se procede a su cotejo. Si mediante este procedimiento no es posible subsanar las observaciones, corresponde realizar un recuento de votos.

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara precisó que el recuento no es automático, solo procede cuando el JEE no pueda levantar las observaciones con el cotejo.

Guevara añadió que, en general, la demora “tiene que ver con la nueva figura del recuento de votos”.

“Es una figura garantista orientada a salvaguardar los votos. Antes, si no se subsanaban las observaciones con el ejemplar del JEE, esos votos se perdían. Sin embargo, es cierto que su implementación demanda mayor tiempo para que finalmente se tenga el acta como contabilizada”, explicó a El Comercio.

A la espera de que se contabilice el 100% de las actas, los resultados preliminares de la ONPE muestran que Renovación Popular, cuya lista lleva al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como primer regidor, aventaja por un estrecho margen a Avanza País, de Francis Allison.

Sin embargo, aún está pendiente conocer si López Aliaga recibirá la credencial de alcalde o únicamente la de regidor.