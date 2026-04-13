Las Elecciones Generales 2026 en Perú continuarán este lunes 13 de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no alcanzó la instalación del 100% de mesas de sufragio, generando malestar entre los ciudadanos perjudicados.

Diversas organizaciones políticas se pronunciaron a lo largo del día, exigiendo explicaciones y soluciones inmediatas a los responsables, y a ellas se suma el Congreso de la República que, a través de una moción de Orden del Día, invitó al Pleno del día martes al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Ellos deberán asistir para que informen de manera detallada, documentada y bajo responsabilidad sobre:

Las causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

Las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de dichas fallas, así como las acciones adoptadas o por adoptarse para su determinación y eventual sanción.

y administrativas derivadas de dichas fallas, así como las acciones adoptadas o por adoptarse para su determinación y eventual sanción. Los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos vinculados al proceso electoral, incluyendo los criterios de selección, supervisión y control aplicados.

Las fallas específicas del sistema digital electoral , las pruebas realizadas previamente y las razones por las cuales no se previeron mecanismos eficaces de contingencia.

, las pruebas realizadas previamente y las razones por las cuales no se previeron mecanismos eficaces de contingencia. Las medidas correctivas inmediatas implementadas y los planes de contingencia destinados a garantizar la continuidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Los criterios técnicos, normativos y procedimientos que regirán la aplicación de la valla electoral y del método de la cifra repartidora, asegurando predictibilidad y respeto a la voluntad popular.

Las garantías concretas adoptadas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral.

Como se recuerda, según propia información de Piero Corvetto en horas de la tarde, existieron una serie de retrasos e incluso impedimento de instalación de mesas de sufragio en diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Piero Corvetto informa que 52,251 electores podrán votar este lunes en 187 mesas, tras ampliación dispuesta por el JNE. Foto: Andina/Referencial.

“Recién con datos concretos podemos decir que 15 locales de votación: 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacamac no pudimos entregar el material que correspondía. 211 mesas de sufragio corresponden a esos 15 locales de votación en Lima y los perjudicados de manera directa son 63.300″, indicó.

Esta serie de irregularidades generó que el JNE acuerde que tanto en los distritos mencionados, como en circunscripciones en el extranjero (Orlando - Florida y Paterson - Nueva Jersey, Estados Unidos), se amplíe el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., de acuerdo a sus horarios.

Así fue la transmisión EN VIVO

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