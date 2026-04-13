Resumen

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Corvetto y Burneo fueron convocados al Pleno para que informen sobre las irregularidades en el proceso electoral.
Corvetto y Burneo fueron convocados al Pleno para que informen sobre las irregularidades en el proceso electoral.
Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 en Perú continuarán este lunes 13 de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no alcanzó la instalación del 100% de mesas de sufragio, generando malestar entre los ciudadanos perjudicados.

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