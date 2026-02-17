Debate presidencial 2026: ¿cómo se organizará y cuándo debatirán los 36 candidatos?

El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que contará con la participación inédita de 36 candidatos, se realizará en dos fases y seis fechas entre la última semana de marzo e inicios de abril.

En declaraciones a TV Perú, Carlos Vilela, director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, dio a conocer que el sorteo de las fechas del debate para las 36 organizaciones políticas que participarán en las elecciones del 2026 será este viernes 20 de febrero a las 4:00 pm, en acto público.

Ese día también se conocerán los temas a debatir y el orden de participación de los candidatos, incluyendo la conformación de los grupos de debate.

Cada jornada -detalló- contará con 12 candidatos, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas y debatir en grupos de tres sobre diversos temas de interés nacional.

Vilela explicó también que, debido al elevado número de postulantes, resulta inviable desarrollar el debate en uno o dos días.

Según señaló, debido a ello, el JNE propuso que el debate se dividiera en dos fases y seis fechas. La iniciativa fue aceptada por las organizaciones políticas el último viernes en una reunión en la sede del ente electoral.

“Somos uno de los países en el mundo que va a asumir una experiencia inédita de un debate presidencial con 36 candidatos [...] En un día, dos días no podríamos escuchar a todos [...] Vamos a escuchar a los candidatos una vez en la primera semana y una segunda vez en la segunda semana”, detalló Vilela.

La primera fase se desarrollará el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Y, la segunda, el lunes 30 y el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

El funcionario del JNE señaló que, para su organismo, “lo más importante es que todo el electorado esté bien informado” y “tenga un voto realmente consciente y libre, habiendo escuchado a todos los candidatos”.

El Comercio pidió al JNE ampliar dicha información, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

En tanto, fuentes del organismo electoral indicaron a El Comercio que, durante la semana, continuarán las reuniones con los representantes de las agrupaciones políticas para definir más detalles del debate.

Añadieron que el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente los acuerdos alcanzados.

Opiniones

En diálogo con este Diario, los especialistas en temas electorales Jorge Jáuregui, Enzo Elguera y José Naupari opinaron que el formato planteado por el JNE es “razonable” tomando en cuenta el elevado número de candidatos.

“Lo han tratado de hacer lo más digerible posible, considerando que a la mayoría de ciudadanos les aburre la política [...] Garantizar que el votante conozca las propuestas va a depender principalmente de cómo los candidatos exponen su programa de gobierno”, dijo Jáuregui.

El experto consideró, además, que este formato de debate “permitirá medir la calidad de los partidos y la coherencia de sus propuestas”.

Con respecto al orden, Jáuregui señaló que quienes debatan en la última fecha tendrán ventaja sobre los primeros por el tema de la recordación. Lo que, a su juicio, tendrá “un efecto nocivo si pensamos en condiciones iguales de competencia”.

Agregó que no se debe dejar de tomar en cuenta que la decisión del elector es impulsada también por un “aspecto de orden emocional” y que esto “limita la posibilidad” de exponer los programas al detalle.

Elguera tuvo una opinión similar. Bajo su mirada, “el debate no podría ser resuelto de una mejor manera” considerando la cantidad de postulantes que participarán.

“Normalmente, uno ve el debate de una sola edición y de un solo día para poder comparar y ver qué candidato le pudo impactar más. La complejidad aumenta al estar conectado por mucho más días y en retención y comparación de mensajes”, expresó.

Elguera también coincidió en que “tendrán mayor influencia” los candidatos que hablen el último día.

“Los que hayan seguido los debates se van a quedar con las impresiones y los mensajes que terminen escuchando al final [...] Estamos hablando del público que no está identificado con ningún partido político. También podría mover la intención de voto el votante emotivo, que podría desilusionarse de su propio candidato y migrar a otro”, apuntaló.

De otro lado, subrayó que los partidos que están bien organizados en sus redes sociales (Tik Tik, Instagram, X, etc.) buscarán sacar algún tipo de ventaja publicando extractos del debate en donde destaque más su candidato.

“Estos videos, muchas veces, no muestran el contexto ni el panorama completo. Van a capitalizar quienes vienen construyendo una comunidad digital sólida porque tendrán mayor cantidad de difusión. Sin embargo, también se mezclará aquello que es falso, los famosos bots y las apariencias de vistas”, resaltó.

En esa línea, añadió, será importante que el JNE contrarreste esta información publicando en sus canales oficiales extractos del debate sin editar.

Naupari también consideró que la cantidad de candidatos hacía compleja la organización del debate.

“El JNE ha tratado de hacer lo mejor que ha podido. Lo ideal hubiese sido que fuera un domingo, pero con tanta oferta es imposible. Tampoco puedes tener a alguien 6 horas viendo el debate porque sería aburridísimo. Lo están haciendo día de semana, cuando la gente está pensando en su trabajo, y cerca de Semana Santa, que la gente está en otra. El JNE no tenía otra opción”, expresó.