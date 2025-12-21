El partido Acción Popular acordó no autorizar a ninguno de sus militantes a postular por otras agrupaciones políticas en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 y anunció el inicio de un proceso de renovación interna, tras verse involucrado en un presunto fraude durante sus elecciones primarias. La decisión fue adoptada en un plenario nacional realizado este sábado y confirmada por su presidente, Julio Chávez.
Durante el diálogo con RPP, Chávez informó que el acuerdo fue aprobado de manera casi unánime y que la medida busca ordenar la situación interna del partido. Según explicó, la dirigencia ha decidido concentrarse en fortalecer sus cuadros propios con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año, dejando de lado cualquier participación indirecta en los comicios generales del próximo año.
“El partido no va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político. Yo como presidente no voy a dar ya ninguna autorización para ningún militante nuestro”, señaló Chávez, quien precisó que Acción Popular priorizará un proceso de reorganización interna antes de retomar su participación electoral directa.
En ese contexto, el presidente del partido anunció que se renovarán todos los cuadros dirigenciales a nivel nacional y que se conformará un nuevo Comité Nacional Electoral. Esta etapa de reestructuración se da luego de las denuncias por presuntas irregularidades en las elecciones primarias, situación que llevó a la dirigencia a replantear su estrategia institucional.
Vacancia de Alfredo Barnechea
En el mismo plenario, Acción Popular decidió vacar a Alfredo Barnechea del cargo de presidente del Consejo del Plan de Gobierno. De acuerdo con Chávez, la decisión se tomó luego de que el excandidato presidencial no se presentara a rendir el informe solicitado sobre el plan de gobierno del partido, función que le había sido encargada hace más de un año y medio.
Según explicó el presidente del partido, la inasistencia de Barnechea fue considerada una falta de respeto al plenario nacional, motivo por el cual se procedió a retirarlo del cargo como parte de una sanción interna. La dirigencia señaló que esta decisión se enmarca dentro del proceso de reorganización y fortalecimiento institucional que Acción Popular ha decidido emprender.
