A pocos días de las Elecciones Generales de Perú 2026, el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó el formato de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

En declaraciones a RPP Noticias, el postulante sostuvo que el esquema de los debates no permitió desarrollar plenamente las propuestas de los candidatos.

“Quiero confesar que el formato no nos ayuda. A mi me hubiera gustado un formato donde los candidatos tengan tiempo para exponer sus ideas” , afirmó.

“Por ejemplo, una idea que solté en el programa: los grandes empresarios, cuando dan cuenta de su éxito, dicen que tuvieron éxito porque se concentraron en sus clientes, no en sus adversarios, funcionarios o competidores, sino se centraron todo el tiempo en sus clientes. Los políticos no tenemos clientes, tenemos ciudadanos, tenemos pueblo y tenemos que concentrarnos en ellos”, añadió.

Pese a ello, diversas organizaciones políticas que participaron en el proceso expresaron su conformidad con el formato establecido por el JNE, considerándolo adecuado para garantizar la exposición equitativa de propuestas.

López Chau explicó que su estrategia en los debates fue presentar inicialmente una propuesta general para luego escalar hacia planteamientos más concretos, con énfasis en lo que calificó como una “sanción moral” contra la corrupción.

Asimismo, criticó a sus contendores al señalar que no lograron articular una relación entre educación, innovación y tecnología.

“No vimos ninguna conexión entre innovación, educación y tecnología. Ningún candidato hizo la conexión, creo que fuimos los únicos” , indicó.

Propuestas en educación, producción y salud

En materia educativa, el candidato planteó descentralizar la educación superior y reformar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, con el objetivo de facilitar la expansión de universidades e institutos en el interior del país.

También propuso fortalecer la articulación entre institutos y universidades, así como mejorar los mecanismos de licenciamiento y control de calidad educativa.

En el ámbito productivo, destacó la necesidad de un Estado que acompañe a los pequeños productores, facilitando certificaciones para que puedan acceder a mercados internacionales, como Estados Unidos y Europa.

En cuanto al sector salud, planteó una reforma en la gestión de EsSalud, donde el presidente de la República no intervenga en la designación de sus autoridades, dejando esa función a un directorio integrado por trabajadores y empresarios.

Además, propuso integrar todo el sistema de salud —incluyendo el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas— mediante una historia clínica universal y mejorar la atención hospitalaria.

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