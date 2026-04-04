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López Chau pide más tiempo para propuestas y cuestiona a rivales. (Foto: GEC)
López Chau pide más tiempo para propuestas y cuestiona a rivales. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Generales de Perú 2026, el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó el formato de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

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