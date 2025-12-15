Álvaro Paz de la Barra afirmó que, de llegar a la Presidencia, convocará a un referéndum constitucional dentro de los primeros 90 días de gobierno. La propuesta fue expuesta en diálogo con Siempre a las Ocho, programa conducido por Milagros Leiva, donde sostuvo que ese plazo no implica un ejercicio autoritario del poder y que el objetivo es impulsar cambios estructurales.

“No hay que ser dictador porque es por 90 días. Hay una ley de flagrancia que no se aplica y es en 72 horas. [...] Vamos a regular ahí y luego vamos a ver, después de los 90 días, cómo actúa el Congreso, porque lo que nosotros queremos hacer es generar un shock de confianza” , señaló el candidato de Fe en el Perú durante la entrevista.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El también exalcalde sostuvo que la Constitución vigente “es el mal de todos los males” y la calificó como “la esclavitud del siglo XXI” , por lo que consideró necesario abrir un “momento constitucional”. En ese marco, reiteró: “Vamos a hacer un referéndum dentro de los 90 días” .

Por otro lado, en cuando a la crisis en el país, Paz de la Barra explicó que su primera decisión sería una “gran declaratoria de emergencia” basada en el artículo 137 de la Constitución, bajo la figura de estado de excepción, precisando que sería “muy puntual” y sin restricción de derechos, con el fin de regular aspectos vinculados a la seguridad y la gestión pública.

En relación con la criminalidad, indicó que combatirla implica enfrentar la corrupción en el Estado. Según detalló, su propuesta contempla que funcionarios corruptos —entre ellos ministros, viceministros, alcaldes y gobernadores— tengan un plazo de siete días para renunciar, lo que, afirmó, permitiría una reducción de penas, aunque con sanciones efectivas, cárcel y muerte civil.

Paz de la Barra expone referéndum en 90 días y un “shock de confianza” para el país. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)

Consultado sobre sus motivaciones para postular, Paz de la Barra señaló que busca “ejercitar el poder” con humildad, gratitud, capacidad, visión, innovación y creatividad. Añadió que su proyecto es “revolucionario en cuanto a ideas” y que plantea una transformación “de abajo hacia arriba”, sustentada en su experiencia como alcalde, presidente de municipalidades y su participación en el Consejo de Ministros en cuatro periodos.

Finalmente, reiteró que el país requiere firmeza, liderazgo y temple para tomar decisiones, y cuestionó la aplicación de mecanismos como la delación premiada, al considerar en una declaración previa que su implementación “es muy rápida”.