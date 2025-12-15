Paz de la Barra plantea consulta constitucional y medidas de emergencia para combatir la corrupción. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
Paz de la Barra plantea consulta constitucional y medidas de emergencia para combatir la corrupción. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
afirmó que, de llegar a la Presidencia, convocará a un referéndum constitucional dentro de los primeros 90 días de gobierno. La propuesta fue expuesta en diálogo con Siempre a las Ocho, programa conducido por , donde sostuvo que ese plazo no implica un ejercicio autoritario del poder y que el objetivo es impulsar cambios estructurales.

“No hay que ser dictador porque es por 90 días. Hay una ley de flagrancia que no se aplica y es en 72 horas. [...] Vamos a regular ahí y luego vamos a ver, después de los 90 días, cómo actúa el Congreso, porque lo que nosotros queremos hacer es generar un shock de confianza”, señaló el candidato de Fe en el Perú durante la entrevista.

Héctor Villalobos

El también exalcalde sostuvo que la vigente “es el mal de todos los males” y la calificó como “la esclavitud del siglo XXI”, por lo que consideró necesario abrir un “momento constitucional”. En ese marco, reiteró: “Vamos a hacer un referéndum dentro de los 90 días”.

Por otro lado, en cuando a la crisis en el país, Paz de la Barra explicó que su primera decisión sería una “gran declaratoria de emergencia” basada en el artículo 137 de la Constitución, bajo la figura de estado de excepción, precisando que sería “muy puntual” y sin restricción de derechos, con el fin de regular aspectos vinculados a la .

En relación con la criminalidad, indicó que combatirla implica enfrentar la . Según detalló, su propuesta contempla que funcionarios corruptos —entre ellos ministros, viceministros, alcaldes y gobernadores— tengan un plazo de siete días para renunciar, lo que, afirmó, permitiría una reducción de penas, aunque con sanciones efectivas, cárcel y muerte civil.

Consultado sobre sus motivaciones para postular, Paz de la Barra señaló que busca “ejercitar el poder” con humildad, gratitud, capacidad, visión, innovación y creatividad. Añadió que su proyecto es “revolucionario en cuanto a ideas” y que plantea una transformación “de abajo hacia arriba”, sustentada en su experiencia como alcalde, presidente de municipalidades y su participación en el en cuatro periodos.

Finalmente, reiteró que el país requiere firmeza, liderazgo y temple para tomar decisiones, y cuestionó la aplicación de mecanismos como la delación premiada, al considerar en una declaración previa que su implementación “es muy rápida”.

