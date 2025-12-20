Avanza País y Fuerza Popular abren el registro de fórmulas presidenciales rumbo a las elecciones 2026. (Foto: Composición)
Avanza País y Fuerza Popular abren el registro de fórmulas presidenciales rumbo a las elecciones 2026.
Redacción EC

Avanza País y Fuerza Popular se convirtieron en las primeras organizaciones políticas en solicitar formalmente la inscripción de sus fórmulas presidenciales con miras a las , según el registro oficial del .

Avanza País fue la primera agrupación en presentar su solicitud de inscripción. La fórmula presidencial está encabezada por el congresista como candidato a la Presidencia de la República. La Primera Vicepresidencia es ocupada por Fernán Altuve Febres, mientras que la Segunda Vicepresidencia corresponde a la también congresista . El pedido fue ingresado por el personero legal del partido, Aldo Borrero, mediante la plataforma digital Declara+. De acuerdo con el registro, Altuve Febres fue elegido a través de elecciones primarias, mientras que Williams y Tudela no pasaron por dicho proceso.

Posteriormente, Fuerza Popular presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial para participar en los comicios del 12 de abril de 2026. La plancha está liderada por , quien postula por cuarta vez a la Presidencia de la República, tras sus candidaturas en 2011, 2016 y 2021. La acompañan como candidato a la Primera Vicepresidencia y Miguel Ángel Torres en la Segunda Vicepresidencia. El trámite fue realizado por el representante legal del partido, Edwin Levano, también a través de la plataforma Declara+.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, hasta las 14:00 horas del sábado 20 de diciembre, los Jurados Electorales Especiales han registrado un total de 66 solicitudes de inscripción de candidatos para los comicios 2026. De este total, dos corresponden a fórmulas presidenciales, las de Avanza País y Fuerza Popular, las cuales se encuentran actualmente en proceso de evaluación por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que determinará en primera instancia si cumplen con los requisitos para su inscripción.

El plazo para la presentación de candidaturas vence el 23 de diciembre, por lo que se espera que otras organizaciones políticas oficialicen sus planchas presidenciales en los próximos días.

