Durante la misa dominical en la Catedral de Lima, el cardenal Carlos Castillo, máxima autoridad de la Iglesia católica en el Perú, se pronunció sobre la coyuntura social y política que atraviesa el país. En su homilía, dejó en claro que la Iglesia no respaldará a ningún candidato en las elecciones generales de 2026 y pidió separar la fe de la contienda electoral.

“ De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar”, señaló el prelado ante los fieles y oyentes de la ceremonia, exhortando a no permitir que la religión sea utilizada como argumento político.

Máxima autoridad de la Iglesia en Perú exhorta a autoridades a escuchar a los jóvenes movilizados. (Foto: Andina)

El cardenal también dedicó parte de su mensaje a la juventud, reconociendo el rol de la llamada Generación Z en las recientes movilizaciones masivas en el Centro de Lima. Castillo destacó que los jóvenes han salido a reclamar justicia, orden y cambios frente a leyes consideradas injustas, como la norma que obliga a afiliarse a un seguro a los 18 años.

“ Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir: ‘Esta gente, terrorista’. No, no, no, aquí no hay terroristas , aquí hay personas con derechos, con dignidad. Y nuestros jóvenes, por más que sean llamados Generación Z, tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con Z“, expresó.

Cardenal Castillo respalda a la Generación Z. (Foto: GEC)

Asimismo, el cardenal Castillo exhortó a las autoridades a escuchar las demandas de la ciudadanía, en especial de los jóvenes, y a canalizarlas en políticas efectivas. Dirigiéndose a los responsables del orden público, advirtió: “Señores responsables del orden, hagan orden en la ciudad ”.

Con estas declaraciones, el líder de la Iglesia católica en Perú no solo reafirmó la neutralidad religiosa en el proceso electoral, sino que también se alineó con la preocupación de diversos sectores sociales respecto a la desigualdad y a la falta de escucha por parte del Estado.