- PNP abre investigación por presunto uso arbitrario de la fuerza en protestas de Lima
- Comas: sicarios asesinan a mototaxista frente a su familia en plena vía pública
Durante la misa dominical en la Catedral de Lima, el cardenal Carlos Castillo, máxima autoridad de la Iglesia católica en el Perú, se pronunció sobre la coyuntura social y política que atraviesa el país. En su homilía, dejó en claro que la Iglesia no respaldará a ningún candidato en las elecciones generales de 2026 y pidió separar la fe de la contienda electoral.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: SBS aprueba procedimiento operativo para retiro extraordinario de hasta 4 UIT de las AFP
“De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar”, señaló el prelado ante los fieles y oyentes de la ceremonia, exhortando a no permitir que la religión sea utilizada como argumento político.
El cardenal también dedicó parte de su mensaje a la juventud, reconociendo el rol de la llamada Generación Z en las recientes movilizaciones masivas en el Centro de Lima. Castillo destacó que los jóvenes han salido a reclamar justicia, orden y cambios frente a leyes consideradas injustas, como la norma que obliga a afiliarse a un seguro a los 18 años.
“Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir: ‘Esta gente, terrorista’. No, no, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad. Y nuestros jóvenes, por más que sean llamados Generación Z, tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con Z“, expresó.
Asimismo, el cardenal Castillo exhortó a las autoridades a escuchar las demandas de la ciudadanía, en especial de los jóvenes, y a canalizarlas en políticas efectivas. Dirigiéndose a los responsables del orden público, advirtió: “Señores responsables del orden, hagan orden en la ciudad”.
MÁS: CNDDHH denuncia represión policial y reporta 18 heridos en protesta en el Centro de Lima
Con estas declaraciones, el líder de la Iglesia católica en Perú no solo reafirmó la neutralidad religiosa en el proceso electoral, sino que también se alineó con la preocupación de diversos sectores sociales respecto a la desigualdad y a la falta de escucha por parte del Estado.
TE PUEDE INTERESAR
- Centro de Lima: reportan enfrentamientos en protesta contra gobierno de Boluarte y el Congreso
- Policía fue impactado por explosivo casero durante protesta contra el gobierno en el Centro de Lima
- Línea 1 del Metro de Lima prohíbe scooters médicos para personas con discapacidad: el reclamo de Giancarlo Contreras
- Lima y Callao presentarán alta sensación de frío y neblina por las mañanas y las noches, pronostica Senamhi
- Paro de transportistas: universidades de Lima suspenden clases presenciales este 27 y 28 de septiembre
Contenido sugerido
Contenido GEC