Elecciones 2026: Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos

Candidato de País para Todos anuncia que continuará en contienda pese a cuestionamientos. (Foto: Facebook/Carlos Alvarez Oficial)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, anunció que continuará en la contienda electoral, pese al escándalo generado por el presunto uso irregular de fondos públicos destinados a la franja electoral por parte de su agrupación política, caso que viene siendo cuestionado públicamente.

