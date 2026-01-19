El candidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, reconoció un retroceso en las encuestas tras la incorporación del congresista Jorge Montoya a su lista al Senado, aunque aseguró que mantendrá su decisión por razones de transparencia y convicción política. Así lo señaló en entrevista con Milagros Leiva en el programa Siempre a las Ocho, donde atribuyó el impacto negativo a una intensa campaña digital en su contra.

Espá admitió que su candidatura no solo no ha crecido, sino que ha sufrido una caída en los sondeos. “No solamente no estoy subiendo, he bajado. El efecto del almirante Montoya ha sido devastador y muy fuerte” , afirmó.

“No me arrepiento [de haberlo convocado], yo no calculé que la fuerza de esta campaña de trolls iba ser tan grande” , añadió.

Según explicó, no previó “la eficiencia, la capacidad y la cantidad de plata” detrás de lo que calificó como una campaña de trolls dirigida contra él.

El postulante detalló que la decisión de sumar a Montoya respondió a dos criterios principales: su experiencia técnica en temas de formalización y la necesidad de evitar prácticas que consideró poco transparentes en política.

“ No me gusta esa falta de transparencia de poner a escondidas a la gente que te está ayudando y luego llegar al gobierno, poner a esa persona y que la gente diga ‘durante la campaña electoral tú no me presentaste a esta persona’”, sostuvo.

En ese sentido, Espá remarcó que su proyecto político apuesta por la claridad frente al electorado, incluso si ello implica costos electorales. “Prefiero, desde ahora, ser transparente con la gente. Y la gente que decida votar por mí y nuestras propuestas sepan claramente por donde estamos yendo ”, señaló, al referirse a la eventual confrontación con el Congreso para impulsar reformas.

Finalmente, el candidato de Sí Creo se refirió a su actual ubicación en las encuestas, donde aparece con bajos porcentajes. Indicó que en Datum registra alrededor del 1 % y que en Ipsos pasó de dos puntos a la categoría “otros”, un escenario que, según dijo, refleja la dureza de la ofensiva política y digital que enfrenta su campaña.

