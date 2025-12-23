El Congreso recordó que los parlamentarios que decidan postular en las próximas Elecciones Generales, convocadas para el 12 de abril de 2026, no están obligados a solicitar licencia para participar en el proceso electoral. Así lo establece el artículo 91 de la Constitución Política del Perú y los artículos 107 y 113 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
Mediante un comunicado, se precisó que no constituye un requisito indispensable ni obligatorio pedir licencia en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso para postular a los cargos de presidente o vicepresidente de la República, senadores, diputados o parlamentarios andinos. La institución señaló que esta regla se ha venido aplicando de forma regular en los periodos parlamentarios anteriores al actual.
El pronunciamiento busca aclarar el marco legal vigente frente a las consultas surgidas en torno a la participación de congresistas en los comicios generales del 2026, en un contexto de definiciones políticas y anuncios de posibles candidaturas.
En esa línea, el congresista Fernando Rospigliosi se pronunció en su cuenta oficial de X, donde indicó que los parlamentarios que postulen en las elecciones de abril no están obligados a pedir licencia entre febrero y abril. Sin embargo, precisó que sí deberán hacerlo en situaciones específicas, como cuando coincidan actividades oficiales del Congreso —plenos o comisiones— con acciones de campaña electoral.
