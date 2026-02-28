Resumen

JEE investiga a López Chau y Vizcarra por presuntas omisiones en sus hojas de vida. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, dispuso el inicio de procedimientos sancionadores contra los candidatos presidenciales Pablo Alfonso López Chau Nava y Mario Enrique Vizcarra Cornejo por la presunta consignación de información falsa en sus declaraciones juradas de hoja de vida (DJHV).

