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JNE establece reglas para la distribución de escaños en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
JNE establece reglas para la distribución de escaños en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó un acuerdo en el que precisa los criterios para que las organizaciones políticas puedan acceder al procedimiento de distribución de escaños en el Senado del Perú y en la Cámara de Diputados del Perú durante las Elecciones Generales del Perú 2026.

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