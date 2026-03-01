El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará, del 9 al 20 de marzo, un total de 25 debates de agenda parlamentaria en todas las regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos a senadores y diputados con miras a las Elecciones Generales 2026.

Las jornadas se desarrollarán de manera descentralizada. Del 9 al 11 de marzo se realizarán en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Tacna y Ucayali. Del 10 al 12 será el turno de Lima Provincias y Moquegua; del 11 al 13 en Ica, Lambayeque y Loreto; y del 12 al 14 en Junín, Madre de Dios y Pasco.

Asimismo, del 13 al 15 se llevarán a cabo en Arequipa; del 14 al 16 en La Libertad; del 16 al 18 en Apurímac y Piura; del 17 al 19 en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín; y finalmente del 18 al 20 en Áncash, Callao y Tumbes.

El JNE precisó que esta iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral, referido a la exposición pública de propuestas, con la finalidad de promover el voto informado.

Según el esquema aprobado, las 37 organizaciones políticas participantes deberán presentar una dupla integrada por un candidato al Senado y otro a la Cámara de Diputados, conformada obligatoriamente por un hombre y una mujer.

Los participantes serán distribuidos en seis grupos: cinco de ellos estarán integrados por seis organizaciones políticas y el sexto por siete.

En el bloque 1 intervendrán los candidatos a diputados, quienes abordarán la Dimensión Social e Institucional. El moderador abrirá el segmento y cada postulante contará con dos minutos para exponer su propuesta. Luego, los demás candidatos tendrán 30 segundos para formular una pregunta o comentario. La dinámica se repetirá sucesivamente hasta completar un tiempo estimado de 42 minutos y 30 segundos.

El bloque 2 seguirá el mismo formato, pero con la participación de los candidatos a senadores, quienes desarrollarán el eje Económico Territorial-Ambiental.

Parlamento Andino y Debate Joven

Como parte del ciclo de actividades por las elecciones del 2026, el 27 y 28 de marzo se realizó la “Exposición de planes de trabajo para el Parlamento Andino”, con la participación de 27 de los 33 candidatos que habían comprometido su asistencia. Las presentaciones se llevaron a cabo en el auditorio de la sede institucional del JNE, en Jesús María.

Previamente, el 24 de marzo, se desarrolló el “Debate Joven 2026”, que reunió a 27 candidatos a diputados menores de 35 años de distintas organizaciones políticas. En esa jornada se abordaron temas como libertad de expresión, tolerancia política, igualdad e inclusión.

Ambos eventos fueron transmitidos en vivo a través de JNE Media y las plataformas digitales institucionales, permitiendo que ciudadanos dentro y fuera del país siguieran las intervenciones en tiempo real.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR