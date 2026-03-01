Resumen

Los encuentros forman parte de los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará, del 9 al 20 de marzo, un total de 25 debates de agenda parlamentaria en todas las regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos a senadores y diputados con miras a las Elecciones Generales 2026.

