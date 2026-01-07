El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará este jueves 8 de enero los primeros recursos de apelación presentados por diversas organizaciones políticas contra resoluciones emitidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

La audiencia pública virtual está programada para las 16:00 horas y comprenderá la evaluación de 16 expedientes. Durante la sesión, los magistrados del pleno del JNE escucharán los alegatos de los abogados de las partes procesales, en estricto respeto al debido proceso.

Los expedientes que serán analizados están vinculados a solicitudes de inscripción de candidatos y fueron elevados por los JEE de Lima Centro 1, Lima Oeste 3, Huaura, Huánuco, Ica, Pasco, Coronel Portillo, Trujillo y Huancavelica.

Concluida la audiencia, el colegiado electoral se reunirá de manera reservada para deliberar y emitir un pronunciamiento definitivo en segunda instancia, con estricto apego a la normativa electoral vigente.

Al respecto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, informó que hasta la fecha el organismo ha recibido más de 30 recursos de apelación relacionados con la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026, que incluyen fórmulas presidenciales, listas de diputados y senadores, así como representantes al Parlamento Andino.

“A partir de esta primera audiencia, se irán programando los expedientes de manera secuencial, en fechas consecutivas, para atender estos requerimientos, sobre todo porque debemos cumplir con el cronograma electoral , ya que el 14 de marzo es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas”, explicó la funcionaria.

En entrevista con el canal institucional JNE TV, Clavijo Chipoco aseguró que el Pleno atenderá todos los recursos que ingresen a la institución y precisó que, como parte de las medidas de transparencia, las audiencias serán transmitidas en directo por JNETV (canal 516 de Movistar) y vía streaming a través de las redes sociales del organismo electoral.