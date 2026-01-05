Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente de la República por Fuerza Popular, afirmó que su agrupación busca volver al Ejecutivo tras 25 años con el objetivo de atender los principales problemas que afectan a la ciudadanía, como la inseguridad y la situación económica. Así lo expresó en entrevista con el programa Siempre a las Ocho, conducido por Milagros Leiva.

“ Del Fujimorismo han dicho que va a desaparecer hace muchos años y desde que empezó no ha dejado de tener parlamentarios. El mínimo fue tres y el máximo fue 71. En el Congreso tú no puedes resolver los problemas de la ciudadanía del día al día”, sostuvo Galarreta, al defender la vigencia política de su partido. Sin embargo, precisó que desde el Congreso no es posible resolver los problemas cotidianos de la población. “En el Parlamento no puedes resolver los problemas del día a día del ciudadano” , remarcó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En esa línea, indicó que para enfrentar las preocupaciones más urgentes de la población es necesario conducir el gobierno. “Lo que le preocupa al ciudadano es la inseguridad, la economía y para ellos necesitas al gobierno. Por eso que nosotros, después de 25 años, queremos volver a ser gobierno para resolver los problemas del día a día del ciudadano ”, afirmó.

Consultado sobre las críticas del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en relación con presuntos bloqueos a proyectos ferroviarios, Galarreta rechazó dichas acusaciones. “ No sé a qué se refiere el señor López Aliaga porque nosotros no hemos frenado absolutamente nada. Ojalá, más bien, que sirva lo que ha traído. [...] Nosotros no hemos frenado nada porque ni siquiera al ministro de transporte lo conocíamos”, señaló, y cuestionó que se hagan afirmaciones sin sustento. “Deberíamos hablar de cosas reales”, añadió.

Respecto a las acusaciones de un supuesto cogobierno con la presidenta Dina Boluarte, el dirigente de Fuerza Popular sostuvo que lo que existió fue un respaldo político para evitar una mayor crisis. “Lo que se hizo fue sostener un gobierno que consideramos mejor de lo que podría venir hasta que ya no dio más” , indicó, y reconoció que Boluarte tomó una decisión clave al apartarse del expresidente Pedro Castillo. “Si no lo hubiera hecho, el Perú hubiera caído en otro lado”, afirmó.

Finalmente, Galarreta cuestionó lo que calificó como rupturas a la institucionalidad en años recientes, aludiendo a la detención de Keiko Fujimori y a la actuación del sistema de justicia. “La institucionalidad se la han pasado por debajo de los pies cuando les ha convenido” , concluyó.

VIDEO RECOMENDADO