Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, defendió la legalidad de su postulación y responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las fallas técnicas y administrativas que complicaron el proceso de inscripción de su candidatura. En entrevista con Siempre a las Ocho, con Milagros Leiva, sostuvo que cuenta con sustento jurídico y que no se quedará en silencio frente a lo que considera un atropello a la democracia.

“ Mi candidatura, finalmente, es un incidente. Si es que la candidatura se cae, que va a ser un atropello, yo lo que estoy defendiendo son principios y valores en democracia ”, afirmó Pérez Tello. La exministra recalcó que su rol político es permanente y no se limita a los periodos electorales. “No soy una candidata que se aparece una semana antes de las elecciones. Soy un actor político permanente porque la política es todos los días ”, agregó.

La aspirante presidencial aseguró que su inscripción fue aprobada tanto administrativa como legalmente. “ Hemos tenido que hacer un acta notarial para decir ‘oye, 14 horas con el sistema de firmas afectando el último paso, el lapicero que me diste para firmar no tenía tinta , ¿cómo firmo? Asume tu responsabilidad administrativa’. Jurídica y administrativamente la razón la tengo yo”, sostuvo.

Pérez Tello explicó que uno de los motivos por los que el trámite se realizó al límite del plazo fue la demora del propio JNE en designar al nuevo personero del partido. “ Hasta ahora no nombran al nuevo personero. Ellos, no nosotros. Desde el 19 de diciembre. Nosotros estuvimos esperando que el personero firmara porque el personero que ha firmado es mi candidato al senado. [¿Por qué se demoran tanto?] Hay que preguntarle al Jurado Nacional de Elecciones”, cuestionó.

Asimismo, rechazó las críticas sobre una supuesta improvisación en su candidatura y precisó que su postulación responde a una alianza política amplia. “Yo no he invitado personas. He hecho una alianza con el Frente Social de Rudecindo Vega, que agrupa más de 150 instituciones sociales. Esa negociación no se hace de la noche a la mañana”, señaló.

Sobre la entrega física de documentos fuera del horario regular, indicó que siguió las indicaciones del órgano técnico del JNE tras el colapso del sistema.

“La gente pregunta por qué lo llevé cuatro horas después en físico. Porque esas fueron las indicaciones cuando se dieron cuenta de que no se cayó, se desplomó el sistema del Jurado Nacional de Elecciones ”, explicó.

Finalmente, Pérez Tello hizo un llamado a las organizaciones políticas afectadas a exigir el respeto de sus derechos. “Me toca pelear y me toca decirle al Jurado Nacional de Elecciones, y a los otros 15 partidos que se vieron afectados, que si no exiges tus derechos, 26 años después alguien los exigirá por ti. Yo no quiero que mi país llegue a esa situación ”, concluyó.

